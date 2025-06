Chi è Esther McGregor, tutto sull’attrice che interpreta Mirren Sinclair Sheffield in We Were Liars (L’estate dei segreti perduti): biografia, carriera, vita privata e social.

Biografia di Esther McGregor: età, altezza e famiglia

In questo approfondimento scoprirai tutto su Esther McGregor, la giovane attrice britannica protagonista della serie Prime Video We Were Liars (in Italia L’estate dei segreti perduti).

Esther Rose McGregor nasce il 22 ottobre 2001 a Londra, Inghilterra. Ha 23 anni e un’altezza di circa 1,60 m. È la figlia del celebre attore scozzese Ewan McGregor e della production designer di origine francese‑greca Eve Mavrakis.

Cresciuta bilingue (inglese‑francese) e nel credo ebraico, frequenta la North Bridge House School a Londra, per poi trasferirsi a 11 anni a Los Angeles con la famiglia. Ha tre sorelle (Clara, Jamyan e Anouk) e un fratellastro, Laurie, nato dalla seconda relazione del padre con l’attrice Mary Elizabeth Winstead.

Educazione e primi passi da attrice

Esther ha studiato alla New York University, specializzandosi in recitazione e arti creative. Dopo gli studi, ha debuttato nel mondo del cinema nel 2022, con una cameo nella serie TV Obi‑Wan Kenobi su Disney+, accanto al padre. In aggiunta, ha recitato nella serie High School (7 episodi) e in film come Bleeding Love (2023), Babygirl e The Room Next Door, entrambi del 2024.

Carriera da protagonista: We Were Liars

Nel maggio 2024 Esther McGregor viene scelta come Mirren Sinclair Sheffield nella serie di Prime Video We Were Liars (L’estate dei segreti perduti), uscita il 18 giugno 2025.

Entertainment Weekly la definisce “una star nascente” e ne elogia l’interpretazione. La serie ha ricevuto ampie attenzioni da pubblico e critica. In questo progetto, ha recitato al fianco di Emily Alyn Lind, Joseph Zada e Shubham Maheshwari.

Vita privata di Esther McGregor

Nonostante sia figlia di una delle star più amate di Hollywood, Esther McGregor ha sempre mantenuto un profilo riservato, lontano dai riflettori del gossip e dalle esposizioni forzate.

Attualmente non risultano relazioni sentimentali ufficiali. Secondo quanto riportato da alcune testate americane come Vanity Fair, Esther sarebbe single e concentrata sulla sua carriera emergente, divisa tra cinema, musica e tatuaggi.

In passato si è vociferato di frequentazioni nel mondo creativo e musicale di New York, ma nessuna di queste è mai stata confermata pubblicamente né da lei né da fonti autorevoli. Esther tende a evitare dichiarazioni personali e predilige sempre la discrezione

Un elemento che emerge chiaramente dai suoi profili social e dalle interviste rare ma mirate è il forte legame con la famiglia, in particolare con il padre e con le sorelle, che spesso appaiono in occasioni pubbliche insieme a lei.

Social media: profili e contenuti

Esther McGregor è piuttosto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale @esther.mcgregor conta oltre 65.000 follower. La sua presenza online riflette appieno la sua personalità eclettica e le sue molte passioni. Tra i contenuti più frequenti troviamo shooting fotografici, scatti dal suo quotidiano, backstage dei progetti a cui prende parte e momenti legati all’arte.

Non mancano aggiornamenti sulla sua band French Thyme, con cui ha pubblicato un EP, e approfondimenti sul suo lavoro da tatuatrice nel suo studio newyorkese Pink Ether, realtà che ha fondato personalmente. Ha anche un profilo Instagram dedicato solo ai suoi tatuaggi. Il suo feed risulta curato ma autentico.