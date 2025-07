Conosciamo meglio l’attrice che interpreta Delirio in The Sandman

Scopri chi è Esmé Creed‑Miles, l’attrice che interpreta Delirio degli Eterni nella serie Netflix The Sandman: biografia, carriera, vita privata e presenza social.

Biografia Esmé Creed‑Miles: età e altezza

Esmé Creed‑Miles è nata il 5 febbraio 2000 a Barnet, un quartiere a nord di Londra, nel Regno Unito. Oggi ha 25 anni ed è considerata una delle attrici britanniche emergenti più interessanti della sua generazione. È alta circa 1 metro e 65 centimetri.

Cresciuta in un contesto fortemente artistico, Esmé è figlia di due volti noti del cinema britannico: sua madre è Samantha Morton, attrice pluripremiata candidata all’Oscar per In America e nota anche per ruoli in Minority Report, The Walking Dead e Synecdoche, New York.

Suo padre è Charlie Creed‑Miles, attore apprezzato per i suoi ruoli in Nil by Mouth, Essex Boys e Harry Brown. Non ha fratelli o sorelle noti al pubblico, ed è cresciuta principalmente con la madre, da cui ha ereditato la passione per il cinema d’autore e l’indipendenza espressiva.

Fin da piccola, Esmé Creed‑Miles è stata immersa nella cultura, nel cinema e nella musica. Ha studiato alla prestigiosa Bedales School, un collegio privato situato nell’Hampshire, noto per il suo approccio creativo e liberale alla formazione artistica. È la stessa scuola frequentata da figure come Daniel Day-Lewis, Lily Allen e Cara Delevingne.

La sua formazione le ha permesso di coltivare non solo la recitazione, ma anche interessi paralleli come la scrittura e la musica, discipline che oggi influenzano il suo approccio al lavoro sul set e alla vita pubblica.

Carriera: dagli esordi a The Sandman

La carriera di Esmé Creed‑Miles inizia precocemente: nel 2007 recita da bambina in Mister Lonely di Harmony Korine, dove interpreta Shirley Temple. Dopo una pausa, torna nel 2017 con ruoli in film indipendenti come Dark River (2017) e Pond Life (2018).

Il grande successo arriva nel 2019 con la serie Hanna (Amazon Prime), in cui Esmé, all’età di 19 anni, interpreta una giovane assassina addestrata. Ha sostenuto duri allenamenti di arti marziali e boxe, preparandosi fisicamente per il ruolo.

Nel 2023 recita nella miniserie The Doll Factory (Paramount+) e nel film Silver Haze. Nel 2024 Netflix la ingaggia come Delirio degli Eterni per la seconda ed ultima stagione di The Sandman, al fianco di Tom Sturridge.

Delirio in The Sandman

In The Sandman, Delirio è una delle sette entità cosmiche conosciute come Gli Eterni, incarnazioni di concetti fondamentali dell’esistenza come Sogno, Morte, Desiderio e Distruzione.

Delirio è la più giovane tra loro, e un tempo era conosciuta come Delizia, prima che un evento traumatico la trasformasse. Da allora, la sua personalità è diventata instabile, visionaria e disordinata, oscillando tra la lucidità poetica e il caos mentale.

Il personaggio, creato da Neil Gaiman nel fumetto originale pubblicato da DC Comics/Vertigo, è uno dei più amati dai fan per la sua imprevedibilità, sensibilità e profondità emotiva nascoste dietro l’apparente confusione. Spesso parla per immagini, metafore e pensieri frammentati, ma è capace di intuizioni profonde e di una dolcezza disarmante.

Vita privata: relazioni e impegno

Per quanto riguarda la vita privata, possiamo dire che Esmé Creed‑Miles è una figura molto riservata. Non emergono notizie pubbliche su fidanzamenti o relazioni. È apertamente bisessuale, come ha raccontato in interviste e profili. Non sono note relazioni sentimentali e sembra concentrare l’attenzione sulla carriera e sull’arte.

Esmé Creed‑Miles sui social: autenticità e creatività

Nonostante faccia parte della nuova generazione di attrici internazionali, Esmé Creed‑Miles mantiene un approccio piuttosto riservato e selettivo alla propria presenza online. È attiva principalmente su Instagram, dove il suo profilo ufficiale, @esmecreedmiles, conta decine di migliaia di follower.

Nel suo feed alterna scatti professionali, selfie, frammenti di vita quotidiana foto di disegni e dipinti. Non mancano post riflessivi, estratti da diari o scritti poetici, che mettono in luce il suo lato più intimo e creativo. Il suo stile comunica un’autenticità rara, quasi in contrasto con la sovraesposizione tipica del mondo dello spettacolo contemporaneo.

Come riportato anche da Soho House, Esmé si definisce attrice, musicista e autrice, e il suo profilo riflette proprio questa multidimensionalità artistica. Ha spesso parlato di quanto per lei sia importante coltivare spazi di espressione liberi dalle logiche commerciali, privilegiando contenuti più vicini alla sfera dell’arte e della riflessione personale.

Non è presente in modo rilevante su altre piattaforme come X (ex Twitter) o TikTok, scelta che sembra coerente con il suo stile di comunicazione discreto e curato. Le rare dichiarazioni pubbliche mostrano una personalità indipendente e politicamente consapevole, spesso impegnata su temi come il femminismo, l’identità queer e l’ecologia.