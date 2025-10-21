Eric Dane torna in tv

Un nuovo ruolo per Eric Dane dopo la diagnosi di SLA. L’attore, noto al grande pubblico per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, sarà guest star nella seconda stagione di Brilliant Minds.

A riportare la notizia è stato Deadline, che ha svelato in anteprima anche il ruolo che sarà interpretato da Dane. L’attore apparirà nell’episodio numero 9 nei panni di Matthew, un eroico vigile del fuoco che fatica a condividere con la sua famiglia la diagnosi di SLA. Un caso di finzione che imita la realtà in piena regola.

Brilliant Minds è una serie della NBC che vede al centro della trama il Dottor Oliver Wolf (interpretato da Zachary Quinto), un neurologo visionario che, insieme alla sua squadra di tirocinanti, è alle prese con casi neurologici complessi e rari. Il network ha pubblicato in anteprima alcuni scatti di Eric insieme al protagonista dello show.

In questi mesi l’attore è anche impegnato con la produzione della terza stagione di Euphoria e può essere visto anche in Countdown, serie con Jensen Ackles che non avrà una seconda stagione. In un’intervista rilasciata a People diversi mesi fa, Eric Dane annunciò di essere stato colpito dalla sclerosi laterale amiotrofica.

“Mi sento fortunato nel poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana. Chiedo gentilmente di rispettare la mia privacy, e quella della mia famiglia, in questo momento“, disse l’attore.

In un’altra intervista, questa volta a Good Morning America, Dane raccontò i momenti in cui scoprì di avere la malattia. “Ho iniziato ad avvertire una certa debolezza alla mano destra e sul momento non ho pensato a nulla. Ho pensato che forse avevo scritto troppi messaggi e che la mia mano fosse affaticata“, aveva dichiarato.

Leggi anche: Gabriel Guevara svela se si potrebbe innamorare di una ragazza come Noah

“Ma qualche settimana dopo ho notato che la situazione era peggiorata. Così sono andato da uno specialista che mi ha mandato da un altro specialista. Sono andato da un neurologo, che mi ha mandato da un altro neurologo e mi ha detto: ‘Questo è molto al di sopra del mio livello“, sono le parole di Eric.

