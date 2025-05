Durante Cannes una giornalista spoilera a Emma Stone ciò che succede a Pedro Pascal in The Last of us 2: la reazione

Spoiler per Emma Stone

Uno spoiler può arrivare in qualsiasi momento ed Emma Stone lo ha scoperto sulla sua pelle. L’attrice, doppio premio Oscar per le sue interpretazioni in La La Land e Poor Things, era tra gli ospiti del Festival di Cannes.

Stone è nel cast di Eddington, film diretto da Ari Aster, al fianco di diversi volti noti del piccolo e del grande schermo. Tra i protagonisti ci sono anche Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Austin Butler. Ci troviamo in piena pandemia, in un momento storico in cui gli Stati Uniti sono nel pieno delle proteste per la morte di George Floyd e della campagna per le presidenziali di novembre. In un piccolo paesino del New Mexico, Eddington, accade un fatto che lo fa salire agli onori della cronaca.

Lo sceriffo Cross e il sindaco Garcia sono protagonisti di uno scontro che diviene virale e mette gli abitandi della cittadina gli uni contro gli altri. Gli attori hanno presentato il film durante la kermesse. Arriverà nelle sale americane nel luglio del 2025, mentre al momento non è ancora prevista una data d’uscita italiana.

Sul red carpet gli attori sono stati protagonisti di un momento divertente a causa di un ape alquanto invadente che li ha “attaccati” durante le foto. Ma non sono finiti qui i momenti spassosi. In conferenza stampa una giornalista ha infatti regalato, suo malgrado, a Emma Stone, uno spoiler sulla seconda stagione di The Last of Us, serie HBO che vede Pedro Pascal protagonista.

Ora, se non volete fare la fine dell’attrice e non avete ancora terminato la visione delle puntate, vi consigliamo di non proseguire con la lettura. Come mostrato dal profilo TikTok del portale Allo Ciné, una giornalista ha posto una domanda a Pascal citando la morte di Joel avvenuta in The Last of Us 2. Una notizia che ha a dir poco scioccato Emma, fan della serie che non ha ancora recuperato il momento.

“Sinceramente non ne sapevo nulla“, ha commentato Stone dopo la scoperta scioccante che l’ha lasciata senza parole.