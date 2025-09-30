Emma Myers ed Evie Templeton sorprendono i fan: sul palco con Lady Gaga al Mayhem Ball

Il Mayhem Ball di Lady Gaga continua a stupire e a trasformarsi in un’esperienza teatrale fuori dagli schemi. Lunedì 29 settembre all’O2 Arena di Londra, tra scenografie gotiche, atmosfere da film horror e momenti intimi al pianoforte, è arrivato un cameo che ha fatto impazzire il pubblico: Emma Myers ed Evie Templeton, giovani protagoniste della serie Mercoledì, hanno raggiunto Gaga sul palco per un momento destinato a restare nella memoria dei fan.

Le due attrici, in abiti eterei che ricordavano abiti da sposa decadenti, hanno danzato accanto alla cantante durante “The Dead Dance” e “LoveDrug”, intrecciandosi con le coreografie dark e vampiresche dello show. Il pubblico le ha accolte con un boato, trasformando quel passaggio in uno degli apici della serata. Prima di lasciare il palco, Emma Myers ed Evie Templeton hanno abbracciato Gaga e salutato i fan, confermando la forte complicità che le lega alla popstar.

Emma Myers & Evie Templeton from ‘Wednesday’ joined Lady Gaga onstage to perform "LoveDrug" at the MAYHEM Ball in London. pic.twitter.com/vv1rcErnVw — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) September 29, 2025

L’apparizione delle due giovani star non è casuale: Lady Gaga infatti è apparsa nella seconda stagioen di Mercoledì e la sua The Dead Dance fa parte della colonna sonora.

Leggi anche: I Simpson: Disney annuncia un nuovo film per il 2027

Il resto dello spettacolo ha confermato la cifra unica della performer: un viaggio tra angeli e demoni interiori, con coreografie spettacolari e arrangiamenti cupi dei suoi successi, da Just Dance a Bad Romance. Il momento con Emma Myers ed Evie Templeton è andato virale sui social, spopolando tra i fan di Mercoledì.