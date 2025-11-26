L’attore smentisce ogni gossip e parla di amicizia, mentre la modella viene fotografata mano nella mano con Romain Gavras a New York…

Il gossip impazza

Per settimane il mondo del gossip ha sognato una love story tra Emily Ratajkowski e Austin Butler. Avvistamenti, after-party e foto rubate hanno fatto pensare a una nuova coppia da copertina di Hollywood. I fan erano curiosissimi di sapere se tra loro fosse scoccata la scintilla.

Austin Butler smentisce il flirt

In un’intervista recente, Butler ha chiarito tutto: «La verità è che siamo amici, abbiamo cenato insieme e restiamo amici». Nessun flirt, nessuna relazione segreta. La smentita di Austin Butler ha spento i rumor, mostrando come tra i due ci sia solo amicizia.

Emily Ratajkowski ha un nuovo amore

Mentre il gossip insisteva sul presunto flirt con Butler, Emily Ratajkowski è stata fotografata mano nella mano con il regista francese Romain Gavras, ex di una celebre popstar. Le immagini parlano chiaro: tra i due c’è complicità e intesa romantica, confermando che il cuore di Emrata è già impegnato.

Caso chiuso per il gossip

Addio quindi ai sogni su Emily Ratajkowski e Austin Butler: il cuore della modella appartiene a un altro e Hollywood ha già trovato la sua nuova coppia più chiacchierata. Butler resta single, confermando che tra lui ed Emily c’è solo amicizia, mentre i fan possono ora seguire il nuovo capitolo sentimentale di Emrata con Romain Gavras.