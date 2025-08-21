Emily in Paris 5 sta arrivando su Netflix: scopriamo uscita, trama, cast e dove vedere la nuova stagione.

Quando esce Emily in Paris 5 su Netflix

La storia di Emily Cooper non è finita: Netflix ha rinnovato Emily in Paris per una quinta stagione, pronta a riportare il pubblico tra i vicoli romantici di Parigi e le atmosfere solari della Città Eterna. Dopo un finale di quarta stagione ricco di colpi di scena, la nuova stagione promette di intrecciare ancora moda, amore e intrighi internazionali.

La quinta stagione di Emily in Paris debutterà ufficialmente su Netflix il 18 dicembre 2025, con tutti i 10 episodi disponibili dal day one. Un appuntamento imperdibile per i fan che attendono di scoprire come evolveranno le avventure sentimentali e professionali della giovane esperta di marketing.

Dove sarà ambientata Emily in Paris 5

Per la prima volta, la serie non si limiterà alla Ville Lumière: Emily si dividerà tra la Parigi da cartolina e la dolce vita di Roma, città già introdotta negli ultimi episodi della quarta stagione. Le riprese, iniziate in primavera 2025, hanno toccato anche Venezia, come confermato da una serie di video promozionali nell’iconica città italiana.

Trama: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La stagione 4 si era chiusa con Emily sempre più divisa tra cuore e carriera. Dopo aver ritrovato la complicità con Gabriel ma anche l’intesa con Marcello, la giovane protagonista sembra destinata a un futuro sospeso tra passioni contrastanti e nuove sfide professionali.

Nella quinta stagione, Emily sarà chiamata a gestire la sua vita tra due città e a scegliere chi vuole davvero al suo fianco: il tormentato Gabriel o il nuovo affascinante interesse italiano. Allo stesso tempo, la Agence Grateau continuerà ad ampliare i suoi orizzonti, con un ufficio sempre più presente in Italia.

Il cast di Emily in Paris 5

Il cast vedrà il ritorno di tutti i volti amati della serie, insieme a nuovi ingressi che arricchiranno la trama:

Lily Collins è Emily Cooper

è Emily Cooper Lucas Bravo torna come lo chef Gabriel

torna come lo chef Gabriel Ashley Park interpreta la migliore amica e cantante Mindy Chen

interpreta la migliore amica e cantante Mindy Chen Philippine Leroy-Beaulieu è l’elegante Sylvie Grateau

è l’elegante Sylvie Grateau Samuel Arnold (Julien) e Bruno Gouery (Luc) tornano nel team dell’agenzia

(Julien) e (Luc) tornano nel team dell’agenzia William Abadie veste i panni di Antoine Lambert

veste i panni di Antoine Lambert Lucien Laviscount (Alfie) rimane parte del cast principale, nonostante la rottura con Emily

(Alfie) rimane parte del cast principale, nonostante la rottura con Emily Eugenio Franceschini riprende il ruolo di Marcello, l’uomo che ha conquistato il cuore di Emily a Roma

Tra i nuovi ingressi troviamo Minnie Driver come la Principessa Jane, Bryan Greenberg nel ruolo di Jake e Michèle Laroque come Yvette, vecchia amica di Sylvie.

Streaming: dove vedere Emily in Paris 5

Come le precedenti stagioni, Emily in Paris 5 sarà disponibile in esclusiva su Netflix, accessibile in streaming da qualsiasi dispositivo.

Secondo il creatore Darren Star, la quinta stagione non segnerà l’addio definitivo a Parigi: Emily continuerà a muoversi tra Francia e Italia, senza un trasferimento permanente. E, visti i numeri di successo globali, non è escluso che la serie possa andare avanti anche oltre questa stagione.