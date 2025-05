Anche Raoul Bova tornerà in Emily in Paris 5 come Giancarlo: l’attore è stato avvistato sul set romano della serie

Raoul Bova in Emily in Paris 5

Le riprese di Emily in Paris 5 proseguono a Roma. La quinta stagione della fortunata serie Netflix ripartirà dalle strade della capitale, dove già era approdata durante la precedente stagione. In questi giorni Lily Collins e il resto dei protagonisti si trovano in Italia per girare la prima parte della nuova annata.

Alcuni video promozionali e altri rubati dal set confermano che, anche nelle nuove puntate, ritroveremo Eugenio Franceschini. L’attore torna a vestire i panni di Marcello Muratori. Ma non sarà l’unico interprete italiano che riapparirà nella serie. A quanto pare, è confermata la presenza anche di Raoul Bova.

Esattamente come il suo collega, Bova ha avuto un ruolo ricorrente nella precedente stagione nei panni di Giancarlo. Quest’ultimo era una fiamma di Sylvie, capo di Emily interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu. Raoul è stato beccato sul set di Emily in Paris 5 che, ancora per qualche settimana, si troverà in Italia.

Successivamente il set si sposterà nuovamente a Parigi, dove verranno girate le restanti puntate. Per Raoul Bova sono settimane parecchio intense. Concluso il suo impegno con lo show Netflix, l’attore tornerà sul set di una serie nostrana. Stiamo parlando di Don Matteo, fiction di Rai Uno di cui è assoluto protagonista da qualche anno.

Secondo quanto trapelato infatti, a giugno il cast tornerà sul set per le riprese della quindicesima stagione. Il primo ciak dovrebbe essere battuto il prossimo 9 giugno. Confermato il gruppo dei protagonisti. Bova ritroverà nuovamente Nino Frassica al suo fianco.

Dopo essere stati introdotti nella passata stagione rivedremo ancora una volta Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini nei panni rispettivamente del capitano dei carabinieri Diego Martini e dalla sorella di Don Massimo Giulia Mezzanotte.

Al momento non sappiamo quando usciranno le nuove puntate. Come accaduto in precedenza, è assai probabile che dovremo attendere almeno il 2026.