Ci sarà meno spazio per Gabriel in Emily in Paris 5? La quinta stagione della serie Netflix sta per tornare. Negli scorsi giorni è stato mostrato in anteprima il primo teaser trailer, che riporta Lily Collins e il resto dei protagonisti a Roma. Gran parte dei nuovi dieci episodi, che arriveranno sulla piattaforma a partire dal prossimo 18 dicembre, saranno ambientati in Italia tra la capitale e Venezia.

Le prime immagini mostrano la protagonista per le strade della città eterna in compagnia di Marcello, interpretato ancora una volta da Eugenio Franceschini. I fan più attenti dello show avranno senz’altro notato un dettaglio non di poco conto nel primo teaser: la completa assenza degli altri due love interest di Emily, Gabriel e Alfie.

Un particolare tutt’altro che importante se ricordiamo le parole usate pochi mesi fa da Lucas Bravo. L’interprete dello chef della serie aveva lasciato intendere in un’intervista che la sua partecipazione alla quinta stagione era tutt’altro che scontata. “Mi fa dubitare di voler partecipare alla quinta stagione… perché il mio contratto termina con la quarta stagione“, aveva confessato Bravo dopo aver dichiarato di essersi allontanato da Gabriel perché “l’hanno reso inconsapevole di ciò che lo circondava, delle dinamiche, sempre vittima e ignaro di tutto ciò che accadeva intorno a lui e manipolato da tutti“.

E! News ha di recente interrogato Bravo sulla sua completa assenza dal teaser di Emily in Paris 5 ma la risposta dell’attore è stata molto vaga. “Mi piacerebbe dirvi qualcosa. Mi piace il fatto di non essere nel trailer e che questo susciti discussioni, e ho intenzione di alimentare il dibattito. Non dirò nulla“, ha risposto.

E sulla sua presenza, o meno, nella quinta stagione l’attore ha poi aggiunto critpicamente: “Non lo so. Non ci sono“. Che abbia davvero deciso di abbandonare lo show prima della quinta annata?