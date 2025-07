Nuovi ingressi in Emily in Paris 5

Le novità in Emily in Paris 5 non finiscono mai. La produzione della serie Netflix è tutt’ora in corso. Nelle passate settimane Lily Collins e il resto del cast sono stati avvistati a Roma per le riprese delle nuove puntate, che ripartiranno proprio dalla capitale italiana. Successivamente il set si sposterà nuovamente a Parigi, dove si suppone terminerà la stagione.

Intanto proprio in queste ore sono stati aggiunti due nuovi attori. Come riportato da Deadline si uniscono al cast anche Bryan Greenberg e Michèle Laroque. Il primo interpreterà il ruolo del personaggio ricorrente Jake, un americano che vive a Parigi esattamente come Emily.

Greenberg è noto al grande pubblico per i suoi diversi ruoli. Al cinema si è fatto notare per la commedia romantica Prime al fianco di Uma Thurman e Meryl Streep. In tv è principalmente noto per aver interpretato Jake in One Tree Hill.

Di recente l’attore è entrato a far parte del cast di Suits L.A., spin-off poco fortunato di Suits con Stephen Amell che è stato chiuso dopo una sola stagione per bassi ascolti. Michèle Laroque interpreterà invece Yvette, un’amica di lunga data di Sylvie.

Non sono gli unici nuovi ingressi di Emily in Paris 5. Nelle passate settimane è stata infatti annunciata la presenza nel cast anche di Minnie Driver nel ruolo della principessa Jane. Oltre ai nuovi ingressi segnaliamo due conferme che abbiamo già visto nelle precedenti stagioni.

Ritornerà nel nuovo ciclo di episodi Paul Forman, ricorrente sin dalla terza stagione, che tornerà a vestire i panni di Nico, interessse amoroso di Mindy. Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo assistito alla fine della relazione tra i due personaggi, che ha lasciato l’amata migliore amica di Emily distrutta.

Ritroveremo anche Arnaud Binard, che riapparirà nella serie come il marito di Sylvie Laurent. I due potrebbero fare i conti con la recente avventura della donna con una sua vecchia fiamma a Roma. La quinta stagione di Emily in Paris arriverà su Netflix entro la fine del 2025.