Vediamo chi è Emily Alyn Lind, l’attrice che interpreta Cadence Sinclair Eastman in We Were Liars (L’estate dei segreti perduti): età, altezza, famiglia, carriera, vita privata e profili social.

Emily Alyn Lind biografia: età, altezza, famiglia

Se stai guardando L’estate dei segreti perduti (titolo italiano di We Were Liars), avrai subito notato Cadence Sinclair Eastman, interpretata dall’attrice Emily Alyn Lind. Ma chi è davvero Emily AlynLind? In questo articolo scoprirai tutto di lei

Emily Alyn Lind è nata il 6 maggio 2002 a New York, ha 23 anni ed è alta 1,63 m. Figlia d’arte, la madre è Barbara Alyn Woods, attrice di One TreeHill, e il padre è il produttore John Lind. Ha due sorelle, Natalie e AlyviaAlyn Lind, entrambe attrici.

Formazione e primi approcci da attrice

Emily Alyn Lind non ha frequentato scuole di recitazione tradizionali: ha imparato sin da piccola osservando e confrontandosi con sua madre, l’attrice Barbara Alyn Woods. Come lei stessa ha raccontato, ha appreso molto dai metodi d’interpretazione della mamma, che le ha insegnato a sentire i personaggi e lasciarsi guidare dall’istinto.

“Non ho mai preso lezioni, ma se proprio ho avuto qualcuno che mi ha insegnato a recitare, quella è stata mia madre. Sin dall’inizio mi ha semplicemente insegnato a sentire ciò che provo e lasciarmi guidare da quello.“, così ha raccontato Emily Alyn Lind a Town & Country.

Da bambina, Emily ha iniziato a recitare in spot pubblicitari e serie TV in concomitanza con le riprese di sua madre, muovendo i primi passi da attrice immersa in un contesto creativo. Il suo debutto sullo schermo è avvenuto a soli cinque anni in The Secret Life of Bees (2008). A seguire, arriva la sua partecipazione in soap come All My Children e serie come Revenge (2011–2015) e Code Black (2015–2018).

Emily Alyn Lind carriera: i ruoli più importanti

Emily Alyn Lind si afferma anche sul grande schermo con film horror e fantasy: The Babysitter (2017) e il sequel (2020), Doctor Sleep (2019) e Ghostbusters: Frozen Empire (2024).

Negli ultimi anni recita in serie teen: diventa protagonista del reboot di Gossip Girl (2021–2023) su HBO Max, mentre nel giugno 2025 approda in We Were Liars (L’estate dei segreti perduti), dove interpreta Cadence Sinclair Eastman, ruolo che la mette al centro della narrazione.

Al suo fianco, Joseph Zada, Shubham Maheshwari ed Ester McGregor. Emily, tra i giovani attori del cast, è senza dubbio la più esperta, grazie alla sua lunga esperienza, nonostante la giovane età.

L’attrice ha anche una passione per la musica e il canto. Ha, infatti, rilasciato un suo primo singolo dal titolo Castles. Inoltre, spesso, condivide sui social video in cui interpreta cover di canzoni con la chitarra.

Emily Alyn Lind sui social

A proposito di social, attiva su Instagram (@emilylind), con oltre 579 mila follower, condivide foto dal set, momenti di vita quotidiana e supporto a campagne di benessere e salute mentale. La sua presenza è naturale, genuina e molto apprezzata dai fan.

Vita privata: fidanzata o single?

Per quanto riguarda la vita privata, Emily Alyn Lind ha sempre mantenuto una certa discrezione. Secondo Famous Birthdays e altre fonti, è single e predilige un profilo riservato, lontano dal gossip. Anche per questo motivo non sappiamo neanche di sue passate relazioni.