Elizabeth Olsen parla del suo futuro nel MCU e chiarisce se tornerà in Avengers: Doomsday. “Sono orgogliosa del percorso di Wanda, ma non so se e quando tornerò”. I fan sperano ancora nel ritorno di Scarlet Witch.

Elizabet Olsen sul ritorno di Scarlet Witch

Il conto alla rovescia per Avengers: Doomsday è iniziato, e i fan Marvel sono già in fermento per scoprire chi farà parte del nuovo, imponente cast del film. Tuttavia, una domanda continua a circolare tra gli appassionati: rivedremo Scarlet Witch nel prossimo capitolo del MCU?

A chiarire (almeno in parte) la situazione ci ha pensato Elizabeth Olsen, che ha interpretato Wanda Maximoff sin da Avengers: Age of Ultron. In un’intervista rilasciata a The Playlist, l’attrice ha parlato del suo legame con il personaggio e del suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

“Sono stata davvero orgogliosa di quello che siamo stati in grado di realizzare. Davvero orgogliosa,” ha dichiarato Elizabeth Olsen.

“Ma non ho una risposta per questo. Onestamente, aspetto. Voglio vederla tornare in questo ruolo perché penso che quello che hanno fatto con lei sia davvero fantastico, e adoro il viaggio che ha intrapreso”.

L’attrice non tornerà in Avengers Doomsday

“Penso che sia sempre divertente tornare a farlo, e non ho idea di come o quando, di sicuro.”, ha aggiunto Elizabeth Olsen.

Parole che lasciano intendere che, almeno per ora, Scarlet Witch non comparirà in Avengers: Doomsday. L’attrice non ha escluso un ritorno futuro, ma sembra che non sia ancora il momento per la potente strega del caos di riprendere il suo posto nel mondo degli Avengers.

L’ultima volta che abbiamo visto Wanda è stato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove il personaggio sembrava aver trovato la sua fine dopo un percorso oscuro e tormentato. Tuttavia, come ben sanno i fan Marvel, nel Multiverso nulla è davvero definitivo.

Che si tratti di un’assenza momentanea o di un’astuta strategia, una cosa è certa: i fan non smetteranno di sperare nel ritorno di Elizabeth Olsen e dell’amatissima Scarlet Witch, uno dei personaggi più complessi e amati dell’intero MCU.