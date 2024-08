Quale nuovo ragazzo di Elite è la tua anima gemella?

Quiz

Stefano D Onofrio | 7 Agosto 2024

Elite

Quale dei ragazzi di Elite è la tua crush

Elite è ufficialmente terminato ma non la nostra voglia di scoprire chi dei ragazzi è la tua anima gemella!

Per questo motivo abbiamo ideato un nuovo test che ci aiuterà a capire quali tra le new entry de Las Encinas. Tra le possibili risposte ci sono soltanto gli studenti che abbiamo incontrato nelle ultime due stagioni del teen drama Netflix.

Le opzioni sono pertanto Eric, Joel, Dalmar e Hector, il cui interprete ha di recente dichiarato di sognare uno spinoff.

Vuoi scoprire chi di loro è la tua anima gemella? Non devi far altro che rispondere a queste semplicissimi domande che ti mostriamo qui di seguito.