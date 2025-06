Tutti gli Easter egg Pixar (e non solo) contenuti in Elio

Individuiamo insieme tutti gli Easter egg Pixar nel film Elio: dal mitico camioncino di Pizza Planet al codice A113, passando per tributi nascosti che consolano fan accaniti e curiosi.

Easter egg Pixar in Elio: simboli ricorrenti

Il film d’animazione Elio è un’avventura spaziale dalla storia toccante, ma essendo firmata Pixar, nasconde come sempre una miriade di Easter egg: piccoli tributi dal passato, riferimenti visivi ricorrenti, citazioni che uniscono il film all’universo Pixar e un occhiolino anche al prossimo progetto dello studio. Scopriamo insieme tutti gli easter egg nel film Elio, nascosti tra pianeti, Comuniversi e creature aliene.

Camioncino di Pizza Planet

Non poteva mancare: il celebre “Pizza Planet truck“, camioncino giallo apparso per la prima volta in Toy Story, fa la sua comparsa anche in Elio. Da Toy Story in poi, il camion è stato presente in quasi tutti i lungometraggi Pixar.

Codice A113

Un altro segnale classico per i fan esperti è A113, il riferimento dedicato alla classe di CalArts frequentata da animatori e registi Pixar. Anche questo Easter egg compare in ogni film Pixar, spesso su targhe o cartelli. In Elio lo troviamo sotto forma di adesivo o toppa sullo zainetto a tema alieni del giovane protagonista.

Luxo Ball

La palla gialla con la striscia blu e la stella rossa, celebre fin dai primissimi corti Pixar, riappare in Elio. Vista la passione di Pixar per riproporlo in ogni pellicola, anche in Elio non poteva mancare quest’apparizione,

Glordon stesso

In Elio, il protagonista appassionato di alieni finisce davvero per fare amicizia con un simpatico extraterrestre di nome Glordon. Con il suo colore viola, la pelle squamosa, i denti appuntiti e le appendici simili a pinne, Glordon ha un aspetto stranamente familiare. Non ricorda anche a voi il costume di Boo in Monsters & Co.? Non è una copia esatta, ma la somiglianza è sufficiente da farci pensare che possa trattarsi di un Easter egg voluto.

Anticipazione sul prossimo film Pixar Hoppers

Non poteva poi mancare un’anticipazione al prossimo film Pixar. Come anticipato da goodhousekeeping.com, nel film è presente un Easter egg legato a Hoppers.

Si tratta di un personaggio che appare chiaramente sullo schermo per un tempo insolitamente lungo per essere un semplice riferimento nascosto. La regista Madeline Sharafian aveva rivelato prima dell’uscita del film al cinema:

“Abbiamo effettivamente un indizio che rimanda al nostro prossimo film. È nascosto da qualche parte nell’universo del film. Si tratta di un personaggio, ed è legato al film Hoppers. Rimane sullo schermo per un bel po’ di tempo ed è abbastanza in evidenza, il che è raro.“

Easter egg spaziali e citazioni sci-fi in Elio

Elio è punteggiato anche di riferimenti ai grandi classici della fantascienza, oltre che all’universo Pixar.

Il nome stesso, Elio, ricorda Eliot, il ragazzino di E.T., celebre film di fantascienza di Steven Spielberg, che incontra un alieno in cerca della sua casa. Inoltre, come si legge su skywalkingthroughneverland.com, è presente anche un riferimento al Contact.

Gli alieni del Comuniverso in Elio contattano la Terra rispondendo a un messaggio che era stato inviato dalla Terra per prima – in pratica, un “Vengo in pace”. È esattamente ciò che accade nel film citato, quando Ellie Arroway riceve un messaggio da Vega che si rivela essere la prima trasmissione televisiva terrestre.

Riferimenti a X-Files, Star Trek e ALF

Elio, ossessionato dall’idea di essere rapito dagli alieni, decora la sua stanza con oggetti a tema spaziale, tra cui, come sottolinea goodhousekeeping.com, un poster che ricorda da vicino il celebre “I Want to Believe” di Mulder da X-Files. (Nel caso di Elio, il poster riporta solo la scritta “Believe”, ma la somiglianza è evidente.)

Quando Elio si imbatte in una mostra a tema spaziale, la voce narrante dell’audioguida sembra subito familiare. Un rapido sguardo ai titoli di coda conferma l’intuizione: si tratta di Kate Mulgrew, celebre per aver interpretato il Capitano Janeway in Star Trek: Voyager.

Infine, c’è Gunther Melmac, un personaggio che lavora nella base militare dove vivono Elio e sua zia. Il suo nome è un chiaro riferimento al pianeta Melmac, patria dell’alieno protagonista della sit-com anni ’80 ALF, andata in onda sulla NBC.

Perché gli Easter egg Pixar significano tanto

Inserire Easter egg Pixar è una tradizione decennale: serve a rendere ogni film parte di un fil rouge emozionale, che premia la fedeltà dei fan accaniti, stimola la visione ripetuta e crea un affetto speciale. Una volta imparato a riconoscerli, diventano parte del divertimento .

Conclusione

In sintesi, Elio è un concentrato di Easter egg Pixar: dal classico camioncino di Pizza Planet, al codice A113 e Luxo Ball, fino ai riferimenti ai capolavori di fantascienza e alle anticipazioni di Hoppers. Ogni dettaglio arricchisce l’esperienza visiva e premia chi ama guardare con attenzione, scoprirli e condividerli.