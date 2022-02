3 Da Disney Channel a Cobra Kai

Prima di diventare Eli e Tory in Cobra Kai, Jacob Bertrand e Peyton List hanno già recitato insieme un’altra volta. La serie spinoff sequel di The Karate Kid è da poco tornata su Netflix con una quarta stagione, che sta riscontrando un enorme successo in tutto il mondo. Tra i protagonisti di questo fortunato teen drama ci sono anche “Falco“, questo il suo soprannome, e Tory. Il primo, entrato come bullo all’interno dei Cobra Kai, fa ora parte della squadra del Miyagi-Do allenata da Daniel LaRusso.

Tory invece è una ragazza con una storia personale travagliata che inizia a interessarsi al karate per sfogare la sua rabbia nascosta. Nell’ultima stagione quest’ultima fa parte dei Cobra Kai, allenati da John Kreese e Terry Silver. Il set dello show Netflix non si tratta però del primo set condiviso per Bertrand e la List. I due attori infatti hanno recitato insieme molto prima di diventare Eli e Tory in un film prodotto da Disney Channel.

Jacob Bertrand e Peyton List in The Swap

La pellicola in questione si intitola The Swap ed è del 2016. I protagonisti della storia sono Ellie e Jack. La prima è una ginnasta che vive solo con la madre dopo che il padre l’ha abbandonata. Il secondo è un ragazzo che, dopo la perdita della mamma, vive con i suoi fratelli e suo padre, che è anche il suo allenatore di hockey. Con un semplice scambio di sms, i due protagonisti finiscono per scambiarsi le rispettive vite e sono costretti a vivere uno la vita dell’altra e viceversa. A distanza di qualche anno Jacob Bertrand e Peyton List si sono perciò ritrovati sul set di un altro progetto.

Intanto la quarta stagione di Cobra Kai continua a ottenere ottimi numeri in tutto il mondo