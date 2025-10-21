Eddie tornerà in Stranger Things 5? La risposta definitiva dei fratelli Duffer

Dopo mesi di teorie, speranze e qualche battuta ambigua di troppo, arriva la conferma ufficiale: Eddie Munson non tornerà in Stranger Things 5. A chiarirlo sono stati proprio i fratelli Duffer, creatori della serie Netflix, durante un’intervista a Empire.

“Adoro che Joe Quinn stia prendendo in giro la gente, ma no, è morto,” ha dichiarato Matt Duffer, aggiungendo che l’attore britannico è ormai troppo impegnato in nuovi progetti per tornare a Hawkins. “Ha girato tipo cinque film da allora! Quando avrebbe il tempo di tornare a girare Stranger Things? Purtroppo, riposa in pace. È completamente sottoterra.”

La notizia spegne definitivamente le speranze dei fan che da tempo immaginavano un clamoroso ritorno del carismatico dungeon master dell’Hellfire Club, diventato uno dei personaggi più amati della quarta stagione. Eddie, ricordiamo, è morto da eroe nel Sottosopra, sacrificandosi per proteggere i suoi amici, dopo un’indimenticabile performance di Master of Puppets dei Metallica.

Nonostante la sua scomparsa, l’eredità di Eddie non verrà dimenticata. Nei primi frammenti della quinta stagione si intravedono infatti Dustin (Gaten Matarazzo) davanti alla tomba del suo amico, imbrattata da chi ancora lo ritiene colpevole degli eventi di Hawkins. Un dettaglio che conferma quanto la sua figura continuerà a influenzare le vicende dei protagonisti, anche solo come memoria o simbolo.

Leggi anche: Come finisce Stranger Things 4, il riassunto in vista della quinta stagione

I Duffer hanno ricordato che, sebbene in passato personaggi come Billy (Dacre Montgomery) siano apparsi in visioni o flashback, nel caso di Eddie non ci saranno resurrezioni o ritorni sovrannaturali: la sua storia si è conclusa con il suo sacrificio.

L’attore Joseph Quinn, intanto, ha continuato a giocare con l’ambiguità, scherzando più volte sul possibile ritorno del suo personaggio durante interviste e convention. Ma ora la verità è chiara: Eddie non tornerà.

La quinta stagione di Stranger Things sarà divisa in tre parti: i primi quattro episodi debutteranno su Netflix il 26 novembre 2025, seguiti da altri tre episodi il 25 dicembre, e dal gran finale la notte di Capodanno — chiudendo così, per sempre, una delle serie più iconiche degli ultimi anni.