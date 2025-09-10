Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di È Colpa Nostra?, terzo e ultimo capitolo della trilogia Culpables

Il trailer di È Colpa Nostra, il capitolo finale della trilogia Culpables

Prime Video ha finalmente diffuso il trailer ufficiale di È Colpa Nostra?, il terzo e ultimo film della saga Culpables, che approderà in streaming il 16 ottobre 2025. Il video, insieme al teaser uscito mesi fa, anticipa un finale ricco di tensione, passione e attesa riconciliazione tra i protagonisti Noah e Nick.

Il trailer svela momenti intensi: il matrimonio di Jenna e Lion fa da cornice all’atteso incontro tra Noah e Nick, che si erano lasciati nel secondo capitolo. Entrambi sono impegnati in nuove relazioni, ma l’amore segreto che li ha sempre uniti è più forte del rancore.

Il cast torna compatto dietro la macchina da presa e davanti ad essa. Nicole Wallace e Gabriel Guevara riprendono i ruoli di Noah e Nick, affiancati da volti noti come Marta Hazas, Iván Sánchez, Goya Toledo, e tanti altri. Tra le novità figura Fran Morcillo, nei panni di Simon, capo e nuovo fidanzato di Noah.

La regia è affidata a Domingo González, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Sofía Cuenca. È Colpa Nostra? uscirà in esclusiva su Prime Video il 16 ottobre 2025, come detto in apertura, confermando l’attesissima conclusione di una delle saghe romantiche più amate del panorama streaming internazionale.

La trilogia Culpables, ispirata ai romanzi bestseller di Mercedes Ron, ha già conquistato milioni di fan: È Colpa Mia? e È Colpa Tua? hanno riscosso un successo su scala globale, annunciando un finale epico degno delle attese. È Colpa Nostra? promette di chiudere con stile un amore tormentato fra Nick e Noah: il trailer è un assaggio potente di ciò che sarà il gran finale.