Dylan O’Brien torna al cinema con Twinless: il trailer svela una dark comedy sul dolore e l’identità

Dylan O’Brien è pronto a riconquistare il grande schermo con Twinless, la nuova dark comedy scritta e diretta da James Sweeney, che ha appena rilasciato il suo primo trailer ufficiale. Il film, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2025, ha già conquistato il pubblico, vincendo il prestigioso Premio del Pubblico, e si appresta a debuttare nei cinema nordamericani il 5 settembre, distribuito da Roadside Attractions e Lionsgate.

Twinless racconta la storia di due giovani, interpretati da Sweeney e O’Brien, che si incontrano in un gruppo di supporto per chi ha perso un gemello. Uniti da un dolore speculare e profondo, i due formano un legame inaspettato e apparentemente indissolubile. Ma sotto la superficie dell’amicizia si nascondono segreti inquietanti, che metteranno a dura prova la fiducia reciproca. Il film esplora con sensibilità e ironia temi come il lutto, la costruzione dell’identità e il confine spesso sfumato tra legame emotivo e dipendenza affettiva.

Accanto a O’Brien e Sweeney, un cast ricco di volti noti: Lauren Graham, Aisling Franciosi, Chris Perfetti, Tasha Smith (presente in un doppio ruolo), Francois Arnaud, Susan Park e Cree Cicchino. O’Brien figura anche tra i produttori esecutivi, insieme a Liz Destro, David Gendron, Ali Jazayeri, Miky Lee e Kevin Sullivan. Republic Pictures ha sviluppato il progetto, mentre Sony Pictures Worldwide Acquisitions ne curerà la distribuzione internazionale.

Il trailer di Twinless promette una storia intensa, graffiante e sorprendente — e conferma il ritorno di Dylan O’Brien in un ruolo sfaccettato e maturo, capace di mostrare nuove sfumature del suo talento.

A oggi non sappiamo quando il film uscirà in Italia ma vi terremo aggiornati su tutti i dettagli.

Guarda il trailer ufficiale qui sotto.