Il live action di Dragon Trainer chiude con una toccante dedica alla madre di Gerard Butler

Il nuovo adattamento live action di Dragon Trainer si chiude con un omaggio particolarmente sentito: una dedica finale alla madre di Gerard Butler, Margaret Coll, scomparsa nel febbraio scorso all’età di 81 anni, stando a People.

Il messaggio compare nei titoli di coda e recita: “Dedicato al dolce ricordo di Margaret Coll”. Gerard Butler, che aveva prestato la voce al personaggio di Stoick l’Immenso nei film d’animazione della saga, ha ripreso lo stesso ruolo anche nella versione live action.

Intervistato da Magic Radio, l’attore ha raccontato con emozione il gesto del regista Dean DeBlois, che ha scelto di dedicare il film alla madre scomparsa:

“Ero così entusiasta all’idea che potesse vederlo, ma avevo il presentimento che non ce l’avrebbe fatta. Così Dean, molto gentilmente, ha dedicato il film a lei.”

Butler ha anche ricordato la figura di sua madre, descrivendola come una donna forte, elegante, piena di energia e grazia. L’attore ha affermato:

“Se Stoick avesse avuto una madre, sarebbe stata mia madre. Era una donna straordinaria: forte, focosa, elegante e bellissima.“

Il live action di Dragon Trainer ripercorre le orme dell’amatissimo lungometraggio d’animazione del 2010, narrando la storia del giovane Hiccup (ora interpretato da Mason Thames), un ragazzo vichingo che trova il coraggio di seguire un percorso diverso, stringendo un legame profondo con il drago Sdentato.

Butler ha spiegato anche quanto questa storia gli sia vicina, sebbene sua madre sia sempre stata più di supporto rispetto a Stoick. Ha ricordato, a tal proposito, il momento in cui decise di cambiare vita per inseguire il sogno di diventare attore, grazie anche al sostegno incondizionato della donna.

“Mi scrisse una lettera bellissima in cui diceva: ‘Figlio mio, alla fine dei conti, voglio che tu sia felice e ti amerò sempre. Se questa è la tua strada, allora va bene’.”

Dean DeBlois ha confermato a The Hollywood Reporter di aver voluto rendere omaggio a Margaret Coll per supportare emotivamente l’attore in un momento così difficile.

“Sapevo che la perdita di sua madre era una ferita molto profonda e che stava facendo fatica a riprendersi. Dedicare il film a lei è sembrato il modo più giusto per onorarla in quel momento.“

Il film live action di Dragon Trainer è al cinema da oggi, con un cast che include anche Nico Parker, Nick Frost, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Peter Serafinowicz.