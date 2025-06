Ecco tutto ciò che c’è da sapere prima di andare al cinema a vedere Dragon Trainer live action: trama, cast, prime recensioni e qualche curiosità.

Trama: fedelissima ma ravvivata

Il nuovo live action di Dragon Trainer esce oggi 13 giugno al cinema e promette un’esperienza visiva emozionante. Se ti stai chiedendo cosa sapere prima di vedere Dragon Trainer, questo articolo fa al caso tuo. Cominciamo subito.

Il film segue la trama già vista nel cartone: Hiccup, un vichingo con l’animo da inventore, salva uno una Furia Buia, una specie molto rara di drago, e stringe una fortissima amicizia con lui. Questa trama classica è arricchita da scene live action con atmosfera più intensa e realistica e una tensione maggiore.

Cast e interpreti principali

A dare vita ai personaggi iconici di Dragon Trainer nel live action è un cast selezionato con cura, che unisce volti emergenti e nomi già affermati. Ecco chi interpreta i protagonisti:

Mason Thames è Hiccup, il protagonista che instaura un legame con Sdentato.

è Hiccup, il protagonista che instaura un legame con Sdentato. Gerard Butler torna come Stoick , con presenza fisica nel live action.

torna come , con presenza fisica nel live action. Nico Parker (Astrid), Nick Frost (Skaracchio), Gabriel Howell (Moccicoso), Julian Dennison (Gambedipesce), Bronwyn James (Testabruta), Harry Trevaldwyn (Testaditufo), Peter Serafinowicz (Stizzabifolco) completano il cast.

Durata del live action di Dragon Trainer

Il live action di Dragon Trainer ha una durata totale di 125 minuti, ovvero circa 25 minuti in più rispetto al film d’animazione originale del 2010. Questo tempo extra è stato utilizzato per dare al racconto più respiro e densità emotiva, rendendo l’esperienza cinematografica più completa e intensa. Tale scelta si traduce in un ritmo leggermente più disteso, ma anche in una maggiore attenzione ai dettagli, senza stravolgere il cuore della storia.

Recensioni: la critica divisa

Il live action di Dragon Trainer ha suscitato reazioni contrastanti. La critica si è divisa tra chi ne apprezza la fedeltà e chi ne mette in discussione la necessità:

Screenrant definisce il film “allo stesso tempo un affettuoso omaggio all’originale animato e un emozionante blockbuster estivo, ricco di spettacolo e sentimento”.

The Hollywood Reporter dice del film “rende omaggio al fascino dell’originale, non è un remake imprescindibile, ma almeno non è offensivo”.

Entertainment Weekly lo descrive “bello ma non necessario”, apprezzandone comunque emozioni e impatto visivo.

The Independent attacca il live action come “ripetitivo e privo di innovazione”, pur riconoscendone la qualità tecnica.

Dragon Trainer originale VS live action

Il live action replica con dichiarata fedeltà il film del 2010, ma introduce scene ampliate, dialoghi leggermente rivisti e una resa visiva più cupa. Questa versione di Dragon Trainer non si discosta molto dall’originale, ma presenta un lieve cambiamento di tono, una caratterizzazione più approfondita, soprattutto per Astrid, interpretata da Nico Parker, e un uso sperimentale della CGI.

Dedica finale

Il film si chiude con una commovente dedica: “Dedicato al dolce ricordo di Margaret Coll”, madre di Gerard Butler, scomparsa a 81 anni a febbraio.

Butler ha ringraziato il regista Dean DeBlois per aver voluto onorare sua madre in modo tanto discreto quanto significativo.

C’è una scena post-credit

Finito il film, ricordate di rimanere seduti ai vostri posti durante i titoli di coda. Chi avrà la giusta dose di pazienza sarà premiato con una brevissima scena post-credit che getta le basi per il futuro del franchise in versione live action. Ricordiamo, infatti, che il sequel è già confermato.

In conclusione, se sei un appassionato del cartone o curioso di scoprire questa nuova versione cinematografica, saprai già cosa aspettarti. Buona visione!