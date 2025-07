L’estate nei tuoi occhi in streaming

Ecco dove e come vedere in streaming in Italia tutte le stagioni de L’estate nei tuoi occhi, la serie Prime Video amatissima dal pubblico.

L’estate nei tuoi occhi in Italia: dove vedere le stagioni in streaming

L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty), tratta dai romanzi di Jenny Han, è diventata una delle serie young adult più seguite. Protagonista assoluta dell’estate televisiva, ha conquistato il pubblico italiano con le sue atmosfere romantiche e malinconiche. Ma dove si può vedere in streaming la serie in Italia?

La risposta è semplice: tutte e tre le stagioni de L’estate nei tuoi occhi sono disponibili in esclusiva su Prime Video. La piattaforma di Amazon ospita infatti la serie sin dal debutto, e ogni nuova stagione viene rilasciata in streaming in contemporanea con gli Stati Uniti.

Per accedere agli episodi basta avere un abbonamento attivo al servizio. I nuovi episodi della terza stagione vengono pubblicati con cadenza settimanale e saranno visibili in lingua originale con sottotitoli e anche doppiati in italiano sin da subito.

Come vedere in streaming L’estate nei tuoi occhi su Prime Video

Per vedere L’estate nei tuoi occhi in streaming è sufficiente:

Avere un abbonamento attivo ad Amazon Prime (incluso nel prezzo è anche l’accesso a Prime Video)

Accedere al catalogo Prime Video da qualsiasi dispositivo (smart TV, computer, tablet, smartphone, console)

Cercare la serie nella barra di ricerca digitando “L’estate nei tuoi occhi” o “The Summer I Turned Pretty”

Selezionare la stagione desiderata e iniziare la visione

Ogni stagione è composta da episodi di circa 45-50 minuti. Prime Video consente anche il download offline, ottimo per chi vuole godersi la serie anche senza connessione internet.

Esistono altre piattaforme per vedere la serie?

Al momento nessun’altra piattaforma streaming in Italia offre la visione de L’estate nei tuoi occhi, né in modalità gratuita né a noleggio. Prime Video rimane quindi l’unico servizio dove recuperare l’intera storia di Belly Conklin, Conrad e Jeremiah Fisher.

Per chi è appassionato di serie romantiche, L’estate nei tuoi occhi è un appuntamento irrinunciabile, disponibile esclusivamente su Prime Video.