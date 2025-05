Se scappi ti sposo (Runaway Bride, 1999) è una delle commedie romantiche più amate degli anni ’90, grazie all’alchimia tra Julia Roberts e Richard Gere, già protagonisti del cult Pretty Woman. Diretto da Garry Marshall, il film racconta la storia della “sposa in fuga” Maggie Carpenter e del giornalista Ike Graham. Ma dove è stato girato Se scappi ti sposo e dove si trovano le location? La pellicola, ambientata nel fittizio paesino di Hale, Maryland, è stata in realtà girata in location reali e visitabili, che hanno contribuito al fascino visivo e narrativo del film.

Dove si trova Hale, Maryland? Location principale: Berlin

La cittadina di Hale non esiste davvero. Le riprese sono state effettuate a Berlin, un piccolo centro del Maryland, che ha prestato le sue strade, negozi e piazze per ricreare l’ambientazione fiabesca del film.

Berlin è diventata una meta turistica molto amata dai fan del film. Il centro storico, perfettamente conservato, ha ospitato numerose scene chiave, come quelle della panetteria, del negozio di fiori e delle piazze dove Maggie fugge dai suoi matrimoni.

Le altre location di Se scappi ti sposo

Oltre a Berlin, altre scene sono state girate in:

Baltimora , Maryland – utilizzata per le sequenze ambientate nella redazione del giornale.

, Maryland – utilizzata per le sequenze ambientate nella redazione del giornale. New Windsor , Maryland – per le ambientazioni rurali.

, Maryland – per le ambientazioni rurali. New York City – alcune brevi sequenze esterne con Richard Gere.

Come svelato da Entertainment Weekly, il regista Garry Marshall ha voluto usare location vere per rendere il film più autentico, evitando set ricostruiti in studio.

Berlin oggi: la città trasformata dal film

Dopo l’uscita del film, Berlin ha vissuto un vero boom turistico. Ancora oggi, alcuni locali riportano fotografie e memorabilia legati al set. Il comune ha perfino installato un cartello che recita: “Welcome to Hale”, in onore del nome fittizio usato nel film.

Berlin è stata anche premiata come “America’s Coolest Small Town”, e deve gran parte della sua fama proprio a Runaway Bride.

Conclusione su dov’è stato girato Se scappi ti sposo

Se ti sei mai chiesto dove è stato girato Se scappi ti sposo, ora sai che dietro il fascino del film ci sono luoghi reali che puoi visitare. Berlin, Maryland è il cuore pulsante della pellicola, un set naturale che ha saputo dare vita a una delle commedie romantiche più iconiche degli anni ’90.