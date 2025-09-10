Scopri dove è stato girato NCIS Tony & Ziva, il nuovo spin off di Paramount+ con Michael Weatherly e Cote de Pablo: tutte le location in Europa.

Set e location di NCIS Tony & Ziva

Il ritorno di Michael Weatherly e Cote de Pablo nei panni di Tony DiNozzo e Ziva David con lo spin off di NCIS ha entusiasmato i fan in tutto il mondo. Ma una delle curiosità che più ha catturato l’attenzione riguarda le location scelte per le riprese: dove è stato girato NCIS Tony & Ziva?

Nonostante la trama sia ambientata in Europa, con i protagonisti spesso in movimento tra Francia, Germania e Italia, le riprese principali si sono svolte completamente in Ungheria, precisamente a Budapest.

NCIS Tony & Ziva è girato a Budapest

Come riportato da TV Insider, la produzione ha scelto Budapest come centro principale delle riprese. La capitale ungherese, con la sua architettura elegante e i suoi quartieri storici, ha permesso di ricreare scenari diversi: dalle strade parigine ai paesaggi italiani, garantendo una maggiore flessibilità logistica e costi di produzione più contenuti. La scelta non sorprende: già altre grandi produzioni internazionali hanno utilizzato Budapest come set.

Scene ambientate in Europa ma ricreate in Ungheria

Nella trama, i protagonisti si muovono in varie città europee. Tony e Ziva viaggiano tra Francia, Germania e Italia, con riferimenti precisi a Parigi, dove si sono costruiti una nuova vita, Genova, Milano e Lecco.

Tuttavia, come confermato dagli attori Michael Weatherly e Cote de Pablo in diverse interviste, tutte queste sequenze sono state girate a Budapest. La capitale ungherese ha fatto da cornice per l’intera produzione.

Gli attori hanno inoltre rivelato che alcune scene aggiuntive sono state realizzate a Tenerife, nelle Isole Canarie. Si tratta, però, di eccezioni: la base operativa è rimasta l’Ungheria.

In sintesi, sebbene la trama di NCIS Tony & Ziva si sviluppi in diverse città europee, la serie è girata interamente a Budapest, con poche eccezioni. Una scelta produttiva che unisce efficienza e fascino visivo, regalando alla serie uno stile internazionale che ben si sposa con l’anima avventurosa dei suoi protagonisti.