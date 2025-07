Le location in cui è stato girato L’estate nei tuoi occhi

Ecco dove è girato L’estate nei tuoi occhi: tutte le location reali della serie Prime Video, tra spiagge, case e cittadine che esistono davvero.

Dove è girato L’estate nei tuoi occhi: tutte le location

Se c’è una cosa che colpisce subito guardando L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty), è l’atmosfera avvolgente della località balneare in cui si svolge la storia. Ma dove è stato girato davvero L’estate nei tuoi occhi? Quali sono le location reali della serie e dove si trovano?

La serie di Prime Video, tratta dai romanzi di Jenny Han, è ambientata a Cousins Beach, una cittadina immaginaria sulla costa est degli Stati Uniti. Come svelato da fonti americane come House Beautiful, le riprese sono avvenute interamente in North Carolina, più precisamente nella zona di Wilmington, una località costiera molto amata da produzioni televisive e cinematografiche.

Cousins Beach non esiste: la vera spiaggia è a Wilmington, North Carolina

Anche se Cousins Beach è un nome inventato, la spiaggia che vediamo nella serie è reale. Molte scene sono state girate a Carolina Beach, Kure Beach, Fort Fisher e Wrightsville Beach, cittadine balneari nei pressi di Wilmington.

Qui si trovano le spiagge dove Belly, Conrad e Jeremiah trascorrono le loro estati, tra amori complicati e momenti intensi. Alcune scene sono ambientate anche sul Wrightsville Beach Boardwalk, una passerella sul mare davvero esistente.

Anche la maestosa casa sulla spiaggia in cui vivono le famiglie Conklin e Fisher è vera: si trova proprio a Porters Neck Plantation, e come riportato da People, è una residenza privata affittata per l’intera durata delle riprese. Tuttavia, le scene in interni, inclusa l’invidiabile cucina, sono state girate all’interno dei teatri di posa presso gli Screen Gems Studios di Wilmington.

L’estate nei tuoi occhi è stato girato anche nel centro storico di Wilmington, in quartieri residenziali e caffè locali che hanno fatto da sfondo a momenti cruciali della serie. Anche il parco dove Belly e i ragazzi si ritrovano spesso è reale. Si chiama Airlie Gardens, una delle mete più visitate della zona, come riporta The Location Guide.

L’estate nei tuoi occhi: un’estate americana nel cuore del Sud

In definitiva, se ti stai chiedendo dove si trova Cousins Beach nella realtà, la risposta è: nel cuore del North Carolina, tra spiagge genuine, case coloniali e tramonti mozzafiato. La scelta di girare a Wilmington ha regalato alla serie un’estetica autentica, lontana dai set costruiti artificialmente.

Le riprese per la stagione 3 si sono svolte nuovamente nella stessa zona, confermando il legame profondo della serie con questo angolo d’America. Per chi volesse ripercorrere dal vivo i luoghi simbolo della storia di Belly, Wilmington rappresenta una meta perfetta per un viaggio tra fiction e realtà.