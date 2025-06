Scopriamo insieme dove è stata girata la serie We Were Liars (L’estate dei segreti perduti) di Prime Video. Tutti i luoghi reali e le location che ricreano la misteriosa isola dei Sinclair.

Dove è ambientato L’estate dei segreti perduti

La serie Prime Video We Were Liars, tradotta in Italia con il titolo L’estate dei segreti perduti, è ambientata su un’isola privata e fittizia chiamata Beechwood Island, che si trova al largo della costa del New England, negli Stati Uniti.

Nell’universo narrativo della storia, quest’isola appartiene da generazioni alla potente e facoltosa famiglia Sinclair, che ogni estate si riunisce per trascorrere le vacanze tra grandi ville, rituali familiari e segreti mai svelati.

Anche se l’ambientazione è fittizia, l’autrice del romanzo E. Lockhart, da cui è tratta la serie, ha dichiarato che si è ispirata a località come Martha’s Vineyard e Cape Cod, note mete estive dell’élite americana. La scenografia della serie riesce a riprodurre fedelmente l’atmosfera aristocratica e leggermente decadente.

Le location reali delle riprese di We Were Liars

Nonostante l’ambientazione americana, la serie non è stata girata negli Stati Uniti. Come riportato da Moviedelic, le riprese principali si sono svolte in Canada, nella provincia della Nova Scotia, tra maggio e settembre 2024.

La scelta è stata dettata da ragioni produttive. La regione offre paesaggi molto simili alla costa del New England. Inoltre, i costi di produzione più contenuti e incentivi fiscali vantaggiosi per le produzioni internazionali.

Meisners Island, East Chezzetcook

Il cuore della storia, ovvero Beechwood Island, è stato ricreato sull’autentica Meisners Island, situata vicino alla località di East Chezzetcook. L’isola, immersa nell’oceano Atlantico, offre scorci naturali straordinari e un’atmosfera perfetta per rappresentare la solitudine e il mistero che circondano la famiglia Sinclair. Le riprese hanno incluso esterni panoramici, spiagge isolate, moli in legno e le facciate delle ville, alcune costruite ad hoc per il set.

Chester e Dartmouth

Per le scene ambientate fuori dall’isola, come i momenti in cui i personaggi si spostano sulla terraferma o visitano villaggi costieri, la produzione ha scelto le cittadine di Chester e Dartmouth, sempre nella Nova Scotia. Chester, con le sue case coloniali e i porticcioli tradizionali, ha fornito un contesto visivo credibile per il New England fittizio. Dartmouth, invece, è stata utilizzata per alcune scene nei boschi e in piccoli moli cittadini.

Riassumendo:

Meisners Island è stata utilizzata come tenuta principale. Una grande casa affacciata sulla riva è diventata la residenza estiva dei Sinclair nella serie, offrendo viste sulla spiaggia e ampi prati.

è stata utilizzata come tenuta principale. Una grande casa affacciata sulla riva è diventata la nella serie, offrendo viste sulla spiaggia e ampi prati. Chester è stata scelta per rappresentare le scene ambientate nel paese vicino. Quindi per il porto, i negozi e le strade della cittadina hanno fatto da sfondo alla comunità che i personaggi visitano al di fuori dell’isola.

è stata scelta per rappresentare le scene ambientate nel paese vicino. Quindi per il porto, i negozi e le strade della cittadina hanno fatto da sfondo alla comunità che i personaggi visitano al di fuori dell’isola. Dartmouth, infine, ha fornito ambientazioni costiere più varie: parchi, moli e marine sono stati girati qui per mostrare i momenti in cui i protagonisti si spostano al di là della proprietà principale.

Ecco dunque dove è stata girata la serie TV We Were Liars (L’estate dei segreti perduti), in particolare gli esterni, come riporta anche soapcentral.com.

Scene in studio: interni girati a Los Angeles

Oltre alle riprese in esterni, alcune scene fondamentali della serie, in particolare gli interni delle case della famiglia Sinclair, sono state girate in studio a Los Angeles, California. Qui sono stati ricostruiti gli ambienti più intimi della trama. Parliamo di camere da letto, cucine, saloni con vista sull’oceano, per garantire il massimo controllo su luci e atmosfere.

Perché queste location funzionano così bene per We Were Liars

Le riprese in Nova Scotia hanno rappresentato una scelta ideale per trasmettere le sensazioni chiave della storia: isolamento, bellezza naturale e sottile inquietudine.

Le immagini dell’oceano mosso, delle ville sul promontorio e dei boschi avvolti nella nebbia restituiscono allo spettatore la stessa atmosfera sospesa e malinconica che caratterizza il romanzo originale di E. Lockhart.

Inoltre, le condizioni meteo della Nova Scotia, con le sue estati fresche e luminose e i tramonti lunghi, hanno aiutato a costruire la sensazione di un’estate “fuori dal tempo”, in perfetta sintonia con i temi di memoria, trauma e verità nascosta che attraversano tutta la trama.

In conclusione, anche se ambientata negli Stati Uniti, We Were Liars (L’estate dei segreti perduti) è stata girata quasi interamente in Canada, in particolare in Nova Scotia.

Le location come Meisners Island, Chester e Dartmouth hanno offerto scenari spettacolari e coerenti con l’immaginario del New England. Grazie a un perfetto equilibrio tra realtà e finzione, la produzione è riuscita a ricreare l’ambiente elitario e misterioso della famiglia Sinclair, senza mai tradire l’estetica e il tono originale del romanzo.