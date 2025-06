Ecco dove è girata Imma Tataranni, tra le meravigliose location di Matera e dintorni: una guida completa ai luoghi e ambientazioni della popolare fiction Rai 1.

Matera, dove è girata Imma Tataranni

La serie TV di successo Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (disponibile su RaiPlay) con Vanessa Scalera ha conquistato il pubblico anche grazie al fascino autentico della Basilicata. Scopriamo insieme le location reali – da Matera a Metaponto, fino a Roma, come si legge su Italy for Movies – che fanno da cornice alle indagini di Imma.

Matera, infatti, non è solo sfondo: è protagonista. La città dei Sassi, patrimonio dell’UNESCO, rappresenta il cuore pulsante della narrazione. Le sue strade in pietra, le grotte scavate nella roccia e le viste mozzafiato conferiscono alla fiction un’identità visiva fortissima. I celebri Sassi di Matera vengono mostrati in numerose inquadrature panoramiche, ma anche in alcuni momenti più intimi e quotidiani della protagonista.

L’ufficio di Imma, apparentemente collocato all’interno del Tribunale, è in realtà ambientato nel suggestivo Palazzo dell’Annunziata, situato in Piazza Vittorio Veneto, che oggi ospita la Biblioteca Provinciale e il cinema comunale. Anche la casa della protagonista ha una sua collocazione reale e si trova in Via San Biagio, una via tipica che attraversa i Sassi. Queste sono le location, dove è girata Imma Tataranni, che il pubblico conosce meglio.

Riprese a Metaponto: estate col mistero

Durante le stagioni più calde della fiction, Metaponto diventa uno scenario chiave. La località balneare della costa ionica è usata per rappresentare le vacanze estive di Imma e della sua famiglia, ma anche per sviluppi narrativi pieni di tensione. Spiagge dorate, lidi frequentati e rovine antiche del Parco Archeologico di Metaponto fanno da contrasto tra la bellezza del luogo e il tono noir delle indagini.

Val d’Agri e i borghi lucani: nuove location di Imma Tataranni

Con il proseguire delle stagioni, la produzione ha deciso di ampliare l’orizzonte delle riprese. Scene importanti sono state girate in piccoli borghi della Val d’Agri, tra cui Marsicovetere, Marsico Nuovo, Viggiano e Abriola. Queste località montane, caratterizzate da architetture tradizionali e panorami mozzafiato, contribuiscono a dare ulteriore profondità alla narrazione, offrendo scenari perfetti per nuove indagini.

Imma Tataranni girata anche a Roma e Cinecittà: interni e flashback della Capitale

Nonostante la storia sia profondamente legata alla Lucania, Roma trova spazio in alcuni episodi. Alcune scene vengono girate tra i simboli della città eterna. Altre, invece, sono ambientate negli studi di Cinecittà, dove sono stati ricostruiti ambienti interni come uffici, tribunali o stanze d’albergo. Ecco, dunque, dove è girata Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.

La serie incanta anche grazie a una fotografia autentica, che valorizza Matera, Metaponto, i borghi lucani e Roma. La serie si trasforma così anche in una guida alternativa alla scoperta delle meraviglie del Sud Italia. Mostra al pubblico paesaggi suggestivi che arricchiscono la trama con profondità e bellezza visiva. Un motivo in più per seguire le avventure del Sostituto Procuratore più anticonvenzionale della televisione italiana.