Scopriamo insieme dove è girata la fiction Cuori: ecco tutte le location principali delle puntate e i luoghi reali di Torino che fanno da sfondo alla serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari.

Cuori: ambientazione storica nella Torino degli anni Sessanta

La fiction Cuori, una delle produzioni Rai più amate dal pubblico, è ambientata nella Torino di fine anni Sessanta. Racconta le vicende umane e professionali di un gruppo di medici pionieri nella cardiochirurgia. Oltre alla trama coinvolgente, a catturare l’attenzione degli spettatori sono anche le affascinanti location in cui è girata la fiction (compresa la prossima terza stagione), che riportano indietro nel tempo con grande cura dei dettagli storici e architettonici. Vediamo allora dove è girata Cuori, quali sono i luoghi reali mostrati nella serie e dove è ambientata.

Cuori è ambientata a Torino nel 1967, in un momento storico cruciale per la medicina italiana. Al centro della narrazione ci sono il professor Cesare Corvara, la dottoressa Delia Brunello e il cardiologo Alberto Ferraris, impegnati all’ospedale Le Molinette, dove si compiono progressi fondamentali nella cardiochirurgia. L’ambientazione è stata ricostruita fedelmente, restituendo l’atmosfera dell’Italia del boom economico, tra scienza, progresso e cambiamenti sociali.

Dove è girata Cuori: le location principali della fiction Rai

Le riprese di Cuori si sono svolte quasi interamente a Torino, con alcune scene girate anche nei dintorni. Le principali location utilizzate per rappresentare l’ospedale Le Molinette e altri ambienti della fiction sono le seguenti.

L’ospedale Le Molinette: la location principale della fiction Cuori

La location principale di Cuori è l’Ospedale Le Molinette di Torino, dove si ambientano le vicende mediche e personali dei protagonisti. Tuttavia, per le riprese, la produzione ha fatto ricorso a due differenti set: gli esterni dell’ospedale sono stati girati presso l’Ex Ospedale Militare “A. Riberi”, una storica struttura situata nel capoluogo piemontese.

Gli interni dell’ospedale, invece — quindi i corridoi, i reparti di cardiologia, le sale operatorie e gli uffici — sono stati ricostruiti fedelmente negli Studi Lumiq di Corso Lombardia, sempre a Torino.

Questa scelta ha permesso alla troupe di avere il pieno controllo sulla scenografia, adattando ogni dettaglio ai canoni estetici e funzionali dell’epoca. L’attenzione alla ricostruzione storica degli ambienti ospedalieri è uno degli elementi che ha contribuito al successo della fiction, conferendole autenticità e fascino visivo.

Altri luoghi iconici in cui è girata la fiction Cuori

Oltre ai set menzionati, la fiction Cuori si distingue per l’uso sapiente di location storiche e suggestive della città di Torino e del Piemonte. Tra queste figurano luoghi simbolo dell’architettura e della cultura cittadina come i Docks Dora, il maestoso Palazzo Cisterna, il complesso di Torino Esposizioni, la Cavallerizza Reale e il Castello del Valentino con il suo affascinante parco.

Alcune scene all’aperto sono ambientate al Circolo Canottieri Armida, sulle rive del Po. Il Teatro Carignano e la Galleria Subalpina, inoltre, offrono scenografie perfette per immergere lo spettatore nella Torino elegante dell’epoca. Anche il Cinema Romano, il Monte dei Cappuccini e l’Istituto di Anatomia dell’Università sono stati utilizzati come set.

Non mancano infine location fuori città, che arricchiscono la narrazione con paesaggi unici: dal pittoresco Villaggio Leumann di Collegno, al suggestivo Ponte del Diavolo a Lanzo, che aggiunge un tocco drammatico e poetico a particolari scene. La scelta di questi luoghi non solo impreziosisce la serie dal punto di vista visivo, ma permette anche di valorizzare il patrimonio architettonico e naturalistico del territorio piemontese.

Una Torino che racconta storia e modernità

La scelta di Torino come set principale non è casuale: la città è stata, negli anni Sessanta, un importante polo di innovazione medica e tecnologica. Le scenografie, i costumi e le ambientazioni sono stati studiati nei minimi dettagli per riportare lo spettatore in un’epoca cruciale per la medicina italiana. Le riprese di Cuori non solo valorizzano i luoghi iconici di Torino, ma ne celebrano anche il patrimonio storico e culturale.

Grazie a una ricostruzione scenica curata e all’uso di location autentiche, Cuori riesce a immergere il pubblico in un passato affascinante, restituendo allo stesso tempo una Torino viva e protagonista. Un ulteriore motivo per non perdersi la fiction e magari organizzare una visita ai luoghi reali raccontati nella serie.