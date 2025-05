C’è anche Kyshan Wilson, nota per il ruolo di Kubra in Mare Fuori, in Doppio Gioco, nuova fiction di Canale 5 con Alessandra Mastronardi

Da Mare Fuori a Doppio Gioco, nuovo ruolo per Kyshan Wilson

Doppio gioco segna il ritorno alla serialità per Alessandra Mastronardi. L’attrice ha interpretato in carriera diversi ruoli di successo in fiction iconiche. Tra i progetti più famosi c’è sicuramente il ruolo di Eva ne I Cesaroni. La serie tornerà quest’anno con una settima stagione a distanza di 11 anni dall’ultimo episodio.

Tuttavia Mastronardi non farà parte del progetto, che ricorda però come uno dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. Tra i personaggi che l’hanno consacarata come una delle attrici più apprezzate dal pubblico c’è sicuramente Alice Allevi, protagonista de L’allieva.

La fiction di Rai Uno è terminata però nel 2020 dopo tre stagioni. Dopo One Trillion Dollars, progetto internazionale di Paramount+, Alessandra torna su Canale 5 con Doppio gioco. Al centro della serie, in partenza il prossimo 27 maggio, c’è la storia di Daria, una giovane donna con la preziosa abilità di leggere le persone.

A causa di questo “superpotere”, allenato dal padre attraverso il poker sin da quando era bambina, Daria viene coinvolta dai Servizi Segreti per arrestre un esponente della criminalità internazionale appassionato del gioco d’azzardo.

Nel cast di Doppio gioco troviamo diversi volti noti della serialità italiana: da Max Tortora, con cui Alessandra Mastronardi ha già lavorato ne I Cesaroni, fino a Simone Liberati (visto in A casa tutti bene, serie Sky di Gabriele Muccino). Tra i protagonisti ci sarà anche Kyshan Wilson, che il pubblico conosce sicuramente per il ruolo di Kubra in Mare Fuori.

L’attrice vestirà i panni di Jamilah, compagna di stanza di Daria in Comunità, che diventerà una sua fedele amica. Si tratta di uno dei primi ruoli conquistati da Wilson dopo il suo addio a Mare Fuori, avvenuto al termine della quarta stagione.

Nel 2024 Kyshan ha fatto parte del cast di Those About to Die, serie colossal realizzata da Peacock che vede tra i protagonisti il premio Oscar Anthony Hopkins e Iwan Rheon (Ramsay Bolton in Game of Thrones).