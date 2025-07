Un crossover inaspettato dal mondo di Che Dio ci aiuti a quello di Don Matteo 15. A fare questo salto tra le due serie tv di Rai Uno prodotte da Lux Vide sarà Valeria Fabrizi. La famosissima attrice ha vestito per otto stagioni il ruolo di Suor Costanza nella popolare serie guidata prima da Elena Sofia Ricci e ora da Francesca Chillemi.

La simpatica sorella è stata una dei protagonisti principali della fiction per le prime sei annate. Nelle ultime due stagioni ha avuto un ruolo ricorrente, apparendo soltanto in alcuni episodi. Durante la prossima stagione televisiva ci sarà invece un cambiamento importante per il suo personaggio.

Come rivelato dalla stessa Fabrizi in un’intervista rilasciata a Spettacolomania.it Valeria entrerà a far parte del cast della quindicesima stagione di Don Matteo. Non sarà un ruolo inedito per l’attrice perché Valeria tornerà a vestire i panni proprio di Suor Costanza.

“Sono entrata in una cosa più bella per me in questo momento. Sono in Don Matteo. Farò sempre il ruolo di Suor Costanza, è una cosa che ho chiesto io – ha spiegato ai microfoni del portale l’attrice – Sono contentissima e sono felice di lavorare con dei colleghi nuovi, anche perché ci aiutiamo con delle idee per fare il meglio della situazione“.

Le riprese di Don Matteo 15 sono attualmente in corso. Con molta probabilità la prossima stagione arriverà su Rai Uno già a partire dal 2026. Non è la prima volta che tra i due show avviene un crossover. In passato Terence Hill ed Elena Sofia Ricci avevano dato vita a qualcosa di simile.

Per Valeria Fabrizi arriva un altro progetto su Rai Uno il prossimo 21 settembre. Si tratta del film La ricetta della felicità, con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino.

