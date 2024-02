Don Matteo 14 quando inizia? News, puntate e streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 13 Febbraio 2024

Don Matteo Fiction Rai

Don Matteo sta per tornare con la stagione 14!

Don Matteo torna con la stagione 14 e ormai il nuovo protagonista assoluto, Raoul Bova: quando inizia, anticipazioni, cast e streaming delle puntate.

Don Matteo 14 quando inizia su Rai 1

Prima di entrare nel vivo della questione, concentriamoci su una delle informazioni che gli appassionati sono sempre desiderosi di detenere: la data di uscita.

Quando inizia Don Matteo 14 su Rai 1? Il primo canale dovrebbe accogliere le nuove puntate a partire dal 28 marzo 2024.

Durante la settimana di Sanremo, inoltre, la Rai ha cominciato anche a trasmettere un breve promo, che annuncia l’imminente ritorno sulle scene di una delle fiction italiane più longeve.

Una prima parte delle riprese si è svolta sempre in Umbria, a Spoleto, tra settembre e ottobre. Il cast è poi tornato sul set a gennaio.

Anticipazioni sulla trama di Don Matteo 14

Ma cosa possiamo aspettarci dalla quattordicesima stagione? Stando alle prime anticipazioni sulla trama, sono previsti ulteriori cambiamenti per Don Matteo 14, anche se non perderà la sua essenza.

Al centro della storia ritroviamo Don Massimo, entrato in scena nel corso del precedente capitolo e che in breve tempo abbiamo conosciuto e amato. Il parroco è sempre accompagnato dagli immancabili Pippo e Natalina e dal Maresciallo Cecchini.

Dopo l’addio ad Anna e Marco, arriva a Spoleto il Capitano Diego Martini, in città per riconquistare la sua ex, la Pubblico Ministero Vittoria Guidi che, stanca del suo carattere patologicamente chiuso e al limite dell’ossessivo-compulsivo, ha rotto con lui e sta per sposarsi con un altro.

Martini ignora che ad attenderlo ci sia il Maresciallo Cecchini, pronto a complicargli la vita con il suo carattere esuberante, ma anche a offrirgli un tetto e un’amicizia sincera. E ignora anche che Don Massimo sia un ex Carabiniere leggermente propenso a immischiarsi nelle indagini.

Ma Martini non sa soprattutto che la sorellastra di Don Massimo, Giulia, è anche lei in città, accolta in canonica da suo fratello nonostante un passato difficile che li divide e gravi problemi con la giustizia.

Sarà proprio lei ad avere un ruolo chiave in questo nuovo capitolo della vita del Capitano. In tutto ciò, Giulia e Don Massimo dovranno guarire le ferite del passato e, con pazienza e delicatezza, riscoprire la bellezza del rapporto fraterno che li lega.

Cast, attori e personaggi

Raoul Bova, reduce dall’esperienza ne I Fantastici 5 di Mediaset, è pronto ad indossare nuovamente l’abito talare e a riportare in scena il suo Don Massimo. Al suo fianco, nel cast di Don Matteo 14, ritroviamo poi i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini

Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi

Francesco Scali è Pippo

La quattordicesima stagione, inoltre, dà il benvenuto ad alcune new entry, che avranno un ruolo centrale nella storia. Stiamo parlando di:

Eugenio Mastrandrea è Diego Martini , il nuovo capitano dei carabinieri;

, il nuovo capitano dei carabinieri; Gaia Messerklinger è Vittoria Guidi , il nuovo pubblico ministero nonché ex di Martini;

, il nuovo pubblico ministero nonché ex di Martini; Federica Sabatini è Giulia Mezzanotte, la sorellastra di Don Massimo.

A questo punto, alcuni di voi si staranno chiedendo che fine hanno fatto Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, ovvero Anna Olivieri e Marco Nardi. I due hanno lasciato, ma faranno una piccola apparizione.

Scritto da Mario Ruggeri, Umberto Gnoli, Alessandro Zullato e Elena Santoro, Don Matteo 14 vede alla regia Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario. La fiction è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Numero delle puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la stagione 14 di Don Matteo? La storia si dispiega nell’arco di 10 prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate, esattamente come accaduto per i due cicli di episodi precedenti. La durata di ciascun appuntamento è di circa 100 minuti. Restiamo in attesa dei titoli.

Don Matteo 14 streaming

Avendo a che fare con un titolo decisamente ben avviato, è già chiaro a tutti dove sarà possibile vedere in streaming Don Matteo 14. Come fiction Rai, dopo la messa in onda, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay.

Ancora non lo sappiamo, ma la prima potrebbe fare eccezione ed essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. Lo scopriremo più avanti.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.