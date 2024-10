Le new entry di Don Matteo 14

Un carico di novità in arrivo con Don Matteo 14. La quattordicesima stagione della longeva fiction campione di ascolti di Rai Uno debutterà il prossimo giovedì 17 ottobre con diversi nuovi ingressi nel cast guidato da Raoul Bova e Nino Frassica (qui la nostra intervista).

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, rispettivamente interpreti di Marco e Anna, lasceranno lo show dopo 3 stagioni e cederanno il loro posto a un nuovo comandante e a un nuovo Pubblico Ministero. Eugenio Mastrandrea interpreterà il ruolo di Diego Martini, il Capitano della Caserma dei Carabinieri che sostituirà Anna Olivieri.

Sin dal suo ingresso nel primo episodio Diego si mostrerà molto meticoloso e con un’attenzione quasi maniacale per l’ordine e il controllo. Uno dei motivi che hanno spinto Martini a chiedere il trasferimento a Spoleto è Vittoria Guidi (interpretata da Gaia Messerklinger).

Ambiziosa e indipendente, Vittoria è l’ex fidanzata del Capitano Martini e sembra intenzionata a lasciarsi alle spalle il passato per costruirsi una nuova vita. Diego non vuole però rinunciare a quell’amore che ritiene non ancora sopito e vuole lottare per riprenderselo.

A creare un po’ di scompiglio nelle nuove puntate c’è Giulia Mezzanotte (interpretata da Federica Sabatini). La sorellastra di Don Massimo entra come un uragano nella vita dei protagonisti e stravolgerà equilibri. Abbiamo incontrato i tre nuovi ingressi di Don Matteo 14 qualche giorno fa e ci hanno regalato qualche piccola anticipazione sulla stagione.