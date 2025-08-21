Prima di vederli nei panni di Harry e Hagrid nella nuova serie di Harry Potter, Dominic McLaughlin e Nick Frost recitano insieme in un film

Dobbiamo attendere ancora un po’ per vedere Dominic McLaughlin e Nick Frost insieme nei panni di Harry e Hagrid. La nuova serie di Harry Potter approderà sulla HBO soltanto nel 2027 e le riprese sono da poco iniziate. Siamo nell’era in cui con un semplice smartphone si può servire un servizio più valido di quello di un telecronista.

E di fatti i due attori sono stati beccati insieme sul set che riporterà in vita la saga letteraria di JK Rowling in diverse occasioni. Di recente Dominic e Nick sono stati avvistati in quella che sembra essere a tutti gli effetti la nuova Diagon Alley, dove il giovane Harry ha il primo reale impatto con la sua futura vita da mago.

Per ingannare l’attesa, e conoscere meglio McLaughlin e Frost prima dell’atteso show, c’è un nuovo film in cui potresti vederli in azione. La pellicola si intitola Grow, è prodotta da Sky Studios ed è uscita lo scorso 16 agosto.

Al centro della trama troviamo una coltivatrice di zucche con un carattere alquanto scontroso la quale prende in custodia la nipote, credendola orfana. Il tutto avviene prima di un’importantissima gara annuale, senza esclusione di colpi, di coltivazione delle zucche che coinvolge l’intera comunità. Il tutto infatti avviene tra sabotaggi e ortaggi geneticamente modificati.

A interpretare il ruolo di Dinah è un altro volto che conosciamo molto bene. Si tratta di Golda Rosheuvel, che amiamo ormai da diverse stagioni nei panni della Regina Carlotta di Bridgerton. Un personaggio talmente iconico, il suo, che ha avuto anche un suo prequel di successo sempre su Netflix (La Regina Carlotta).

Dominic McLaughlin interpreta invece il ruolo di Oliver Gregory, uno dei bambini del paese, mentre Nick Frost sarà Arlo. Se volete capire meglio di cosa si tratta, vi consigliamo di dare un’occhiata al trailer che vi postiamo qui di seguito.