Martedì 27 maggio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata del remake americano di Doc: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata del remake di Doc, in onda il 27 maggio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

La dottoressa Amy Larsen, primario al Westside Hospital, è un genio della medicina, ma, per il suo atteggiamento arrogante, si attira l’antipatia di molti. Rimasta vittima di un drammatico incidente d’auto, viene operata per un grave trauma cranico. Al risveglio, Amy si rende conto che ha perso la memoria degli ultimi otto anni della sua vita.

Dopo l’incidente la ferita di Amy comincia a guarire, ma non ricorda i suoi drammi familiari. Il mondo le sta crollando addosso e lei cerca di aggrapparsi all’unico punto fermo della sua vita: la medicina. Vorrebbe tornare subito al lavoro, ma il Consiglio è deciso ad allontanarla.

Anticipazioni sulla seconda puntata del remake di Doc del 27 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata del remake di Doc, nell’episodio 3, intitolato Il primo giorno, ottenuto il via libera da parte del Consiglio d’amministrazione, Amy può finalmente tornare al lavoro.

Tuttavia, Richard raccomanda a tutti di non lasciarsi influenzare da lei. Nel frattempo, Jake e Sonya seguono il caso di un anziano signore, che accetta di farsi operare solo per amore della moglie.

Nell’episodio 4, intitolato Un piccolo passo, Amy supplica Michael di dirle cosa è successo il giorno che Danny è morto, ma l’ex marito non vuole rivivere quella sofferenza. Intanto Amy, per la prima volta, riesce a comunicare con Kate mentre segue con Jake il caso di una paziente con un inizio di Alzheimer.

Una sua intuizione li porterà a scoprire il vero motivo della demenza precoce della donna. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata del remake di Doc, in onda il 27 maggio 2025.

Dove vedere in streaming la seconda puntata del remake di Doc

Essendo distribuito in Italia da Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere il remake di Doc anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate del remake di Doc vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.