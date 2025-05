Martedì 20 maggio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata del remake americano di Doc: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama di Doc

Ispirato ad una storia vera e basato sull’omonima serie italiana di successo, il remake di Doc vede protagonista Molly Parker nel ruolo della determinata e brillante Primaria di Medicina Interna, la dottoressa Amy Larsen, la cui vita viene sconvolta dopo un incidente d’auto che le fa dimenticare gli ultimi otto anni.

Amy si risveglia dall’intervento pensando di essere ancora sposata e di avere due figli, ma quella non è più la sua realtà. Inoltre, non ha alcun ricordo dei pazienti che ha curato, dei colleghi con cui ha avuto scontri e della tragedia che l’ha portata ad allontanare quasi tutti.

Sentendosi completamente disorientata e costretta a ricostruire quanto accaduto attraverso il filtro dei punti di vista soggettivi degli altri, esercitare la medicina resta l’unica costante per Amy ed è dunque determinata a tornare a fare il medico. Amy sa di aver ricevuto una seconda possibilità e non intende sprecarla.

Anticipazioni sulla prima puntata del remake di Doc del 20 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata del remake di Doc, nell’episodio 1, intitolato Se non ci riesci al primo tentativo, la dottoressa Amy Larsen, primario al Westside Hospital, è un genio della medicina, ma, per il suo atteggiamento arrogante, si attira l’antipatia di molti.

Rimasta vittima di un drammatico incidente d’auto, viene operata per un grave trauma cranico. Al risveglio, Amy si rende conto che ha perso la memoria degli ultimi otto anni della sua vita.

Nell’episodio 2, intitolato Dai riprovaci, dopo l’incidente la ferita di Amy comincia a guarire, ma non ricorda i suoi drammi familiari. Il mondo le sta crollando addosso e lei cerca di aggrapparsi all’unico punto fermo della sua vita: la medicina.

Vorrebbe tornare subito al lavoro, ma il Consiglio è deciso ad allontanarla… Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata del remake di Doc, in onda il 20 maggio 2025.

Dove vedere in streaming la prima puntata del remake di Doc

Essendo distribuito in Italia da Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere il remake di Doc anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate del remake di Doc vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. I primi due episodi potrebbero essere rilasciati in anteprima.