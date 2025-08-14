Secondo i fan di Doc, Agnese muore nella stagione 4

La stagione 4 di Doc – Nelle tue mani non ha ancora nemmeno iniziato le riprese, ma tra i fan della fiction Rai si è già accesa una discussione infuocata su un’ipotesi che, se confermata, potrebbe segnare uno nuovo snodo drammatico della serie: Agnese, interpretata da Sara Lazzari, potrebbe morire all’inizio della nuova stagione.

Come si ricorderà, il finale della terza stagione aveva lasciato Agnese nuovamente alle prese con la lotta contro il cancro. Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, si era offerto di starle accanto in questo difficile momento, arrivando persino a dimettersi dal ruolo di primario dell’ospedale. Una scelta che aveva commosso il pubblico e fatto sperare in una storyline di rinascita per entrambi.

A far esplodere la teoria è stato un dettaglio captato da un video pubblicato su TikTok da Lux Vide, la casa di produzione della serie. Nel filmato, che mostrava il primo giorno di lettura dei copioni di Doc 4, per un istante si intravede una pagina di sceneggiatura. Sul copione si legge chiaramente che Giulia (Matilde Gioli), rivolgendosi ad Andrea, pronuncia la frase: “Mi dispiace per Agnese”.

Doc 4 copione

Tanto è bastato per scatenare il panico sui social. Molti spettatori hanno interpretato quella battuta come la conferma implicita che Agnese sarà già morta quando prenderà il via la nuova stagione, o che comunque il suo decesso avverrà nel primo episodio. Sui social, le reazioni non si sono fatte attendere, per lo più contrariate da questa eventualità che sembra farsi sempre più concreta.

Naturalmente, al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della Rai o di Lux Vide. Inoltre, il copione mostrato potrebbe riferirsi a un momento non necessariamente legato alla morte di Agnese. Tuttavia, la teoria continua a circolare con forza, alimentando l’attesa – e la preoccupazione – per la stagione 4 di Doc – Nelle tue mani, che promette di essere ancora una volta ricca di colpi di scena.