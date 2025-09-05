Doc 4, in arrivo un nuovo specializzando

La produzione di Doc – nelle tue mani 4 prosegue. Le riprese della quarta stagione del medical drama di Rai Uno sono iniziate soltanto a fine agosto. Luca Argentero e il resto dei protagonisti sono tornati sul set per girare le nuove puntate che, se tutto va bene, dovrebbero arrivare in tv nel 2026.

Con i primi ciak sono iniziati anche i primi spoiler, o presunti tali, su ciò che vedremo nei nuovi episodi. Ha fatto molto discutere nelle passate settimane una teoria secondo cui potremmo dover dire per sempre addio ad Agnese. Sarebbe apparsa online infatti una pagina del copione dello show in cui si evincerebbe la morte del personaggio interpretato da Sara Lazzaro.

Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi e, al momento, non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Alcuni video pubblicati dall’account ufficiale di Lux Vide, casa di produzione della serie campione di ascolti, ci ha regalato qualche primo dettaglio su ciò che vedremo.

In molti hanno notato, ad esempio, che Riccardo Bonvegna (interpretato da Pierpaolo Spollon) ha cambiato la divisa. Con molta probabilità pertanto il personaggio ha terminato la specializzazione ed è diventato a tutti gli effetti un medico. Una nuova clip apparsa online ci ha svelato qualcosa in più.

“Si incontrano personaggi nuovi. Oggi nello specifico c’è un nuovo specializzando, non vi svelo nulla“, dichiara Argentero nella clip che potete recuperare qui in altro. Il nuovo ingresso in questione passa alle sue spalle. Purtroppo però il suo volto è oscurato pertanto, almeno per il momento, la sua identità è ignota.

Nella scorsa stagione tra i nuovi ingressi c’era anche Giacomo Giorgio. L’attore, noto al grande pubblico per il ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori, ha interpretato Federico Lentini che dovrebbe ritornare anche nel nuovo ciclo di episodi.