Una serie reboot di X-Files sarebbe in lavorazione

A quanto pare nuovi misteri paranormali verranno esplorati con una versione completamente rinnovata di X-Files: Disney sarebbe al lavoro su una serie reboot.

Un recente rapporto di Bloomberg ha condiviso dettagli su diversi progetti in lavorazione per Netflix, HBO e Disney, come ad esempio due spin off di Peaky Blinders.

Stando a quanto riportato, Disney starebbe attualmente sviluppando un reboot di X-Files. Alla produzione ci sarebbe Ryan Coogler, che ha diretto Creed e i film di Black Panther.

Sfortunatamente in questa occasione non sono state fornite informazioni sulla trama. Non sappiamo, ad esempio, se questo nuovo show sarà una completa rielaborazione o se si collegherà alla serie precedente.

Questa notizia arriva diversi mesi dopo che il creatore originale di X-Files, Chris Carter, aveva suggerito la realizzazione di un potenziale reboot.

A marzo, Carter aveva anticipato che Coogler stava pianificando di “riavviare” la nota serie TV sci-fi.

Allo stesso modo, come detto, non è stato specificato se il nuovo show sarà un proseguimento dell’originale che segue personaggi diversi ma è ambientato nello stesso mondo.

Carter aveva rivelato, comunque, che l’obiettivo era quello di avere un cast molto più diversificato questa volta.

Da marzo non c’erano stati aggiornamenti significativi sul nuovo show e così erano aumentati i dubbi sul fatto che il reboot potesse essere stato scartato.

Tali incertezze erano anche giustificate, dal momento che avrebbe dovuto vedere la luce in passato una serie animata su X-Files, ma quel progetto era poi fallito.

Bloomberg, invece, pare aver spazzato via tutti i dubbi con questo aggiornamento.