Tutto su Dimmelo Sottovoce (Dímelo bajito) di Prime Video: trama del film tratto dalla trilogia di Mercedes Ron, cast, data di uscita e dove vederlo in streaming.

Dimmelo Sottovoce film: trama e anticipazioni

L’attesa è finita per i fan di Mercedes Ron: Dimmelo Sottovoce (Dímelo bajito), il nuovo film di Prime Video ispirato alla saga letteraria “Dímelo”, sta per arrivare. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul titolo, partendo dalla trama.

Dímelo bajito è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Mercedes Ron, già autrice del successo editoriale “Culpables”. Questa nuova storia segna l’inizio della trilogia “Dímelo” e si concentra sul personaggio di Kami, un’adolescente che ha sempre mantenuto un’immagine perfetta.

La giovane è sempre stata una studentessa modello, figlia disciplinata, ragazza razionale. Ma il suo equilibrio comincia a vacillare con l’arrivo di Thiago e Taylor Di Bianco, due fratellastri che rientrano nella sua vita dopo anni di distanza e con i quali condivide un passato irrisolto.

Come svelato da Los Lunes Seriéfilos, i due ragazzi porteranno con sé segreti, tensioni familiari e ricordi dolorosi, risvegliando in Kami emozioni represse e desideri inaspettati. In particolare, sarà il misterioso e impulsivo Thiago a scuotere profondamente il mondo di Kami, dando il via a una dinamica fatta di scontri, attrazione e limiti sempre più sfumati tra odio e amore.

Il film si configura come un teen drama intenso e coinvolgente, che affronta temi come la famiglia ricostruita, il dolore non elaborato e le relazioni tossiche, ma anche la scoperta della propria identità e del desiderio.

Diretto da Denis Rovira e prodotto da Zeta Studios per Prime Video, Dímelo bajito si rivolge tanto agli adolescenti quanto agli adulti che hanno amato i romanzi di Mercedes Ron, promettendo di essere una delle storie d’amore più intense e discusse del 2025.

Uscita Dímelo bajito: quando arriva su Prime Video

Secondo la stampa spagnola, e come confermato anche dal teaser trailer che trovate in coda, il film Dimmelo Sottovoce debutterà su Prime Video a dicembre 2025, anche se ancora una data di uscita precisa non è stata annunciata. Dopo l’uscita dell’ultimo capitolo di Culpables, prevista per l’autunno, l’attenzione si sposterà automaticamente su Dímelo bajito, in arrivo solo poche settimane dopo. Ci si può, quindi, aspettare di vedere la prima visione esclusiva su Prime Video a fine anno.

Cast film Dimmelo Sottovoce: protagonisti e personaggi

Passando al cast del film, Dimmelo Sottovoce vede Alicia Falcó nei panni di Kamila “Kami” Hamilton, una ragazza determinata e apparentemente con tutto sotto controllo, la cui vita viene sconvolta dal ritorno di due figure del suo passato. Al fianco di Falcó, compaiono Fernando Lindez e Diego Vidales nei ruoli di Thiago e Taylor Di Bianco, rispettivamente. Lindez è celebre per il suo ruolo in Élite, mentre Vidales si è distinto in Nudes.

Il cast si arricchisce inoltre di talenti noti del panorama spagnolo: Celia Freijeiro interpreta Chiara, Patricia Vico è Anne, Andrés Velencoso (Elite) veste i panni di Tino, mentre Eve Ryan è Cata e Fernando Nagore interpreta Jules. Questi personaggi aggiungono profondità e complessità narrativa al dramma di Kami, amplificando tensioni, segreti e intrecci sentimentali.

Il cast di Dimmelo Sottovoce unisce, quindi, giovani star emergenti con volti già affermati. Il film è diretto da Denis Rovira e sceneggiato da Jaime Vaca. La produzione, affidata alla Vaca Films, promette un adattamento fedele e coinvolgente dell’omonima opera letteraria.

Streaming Dimmelo Sottovoce: piattaforma e disponibilità

Come anticipato, Dimmelo Sottovoce sarà disponibile in esclusiva in streaming su Prime Video. La pellicola sarà accessibile tramite abbonamento Amazon Prime, senza necessità di costi aggiuntivi, e fruibile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Prime Video ha già pubblicato il teaser ufficiale sui propri canali, in cui si invita a prepararsi “a dicembre” per la nuova storia di Mercedes Ron. Dunque, per vedere Dimmelo Sottovoce ti basterà avere un abbonamento attivo e attendere la pubblicazione online intorno a dicembre 2025.

Teaser trailer di Dímelo bajito: un primo sguardo

Prime Video ha rilasciato il teaser trailer ufficiale di Dimmelo Sottovoce, offrendo ai fan un primo assaggio dell’intensità emotiva e dell’estetica che caratterizzeranno il nuovo film tratto dai romanzi di Mercedes Ron. Il video, della durata di circa 40 secondi, è stato pubblicato sui canali ufficiali della piattaforma e conferma l’uscita prevista per dicembre 2025, senza però svelare una data precisa. Le immagini mostrano brevi ma significativi frammenti dei protagonisti immersi in una relazione intensa, passionale e combattuta, tra sguardi complici, conflitti familiari e momenti di tenerezza.

Perché Dimmelo Sottovoce vale la pena

In perfetta continuità con la trilogia Culpables, questa nuova storia promette atmosfere intense, amore proibito e drammi familiari: un mix già collaudato da Mercedes Ron e amato dal pubblico. La regia di Denis Rovira e il cast giovane, ma affiatato garantiscono un prodotto dallo stile contemporaneo e avvincente.

In conclusione, Dímelo bajito si presenta come il prossimo fenomeno romantico targato Mercedes Ron su Prime Video dicembre 2025, con una trama ricca di emozioni e un cast di giovani promesse. Un appuntamento imprescindibile per chi ama i teen drama con cuore, mistero e passione.