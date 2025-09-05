Finalmente è disponibile il teaser trailer di Die My Love, il film con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson

Il teaser trailer di Die My Love, il nuovo film diretto da Lynne Ramsay, è finalmente disponibile e promette un’esperienza cinematografica intensa e disturbante. Presentato in anteprima al Festival di Cannes e già acquistato da Mubi per la distribuzione mondiale, il film uscirà nelle sale italiane il 27 novembre 2025.

Al centro della storia troviamo Jennifer Lawrence, che interpreta Grace, una giovane madre che vive nell’America rurale. La sua quotidianità apparentemente normale si sgretola a causa della psicosi post-partum, con ripercussioni devastanti sul suo rapporto con il marito, interpretato da Robert Pattinson. Accanto a loro un cast di altissimo livello che include Sissy Spacek, Nick Nolte e LaKeith Stanfield.

Il trailer suggerisce un viaggio claustrofobico nella mente di Grace, dove fragilità e forza si intrecciano. Nonostante la sofferenza, la protagonista trova una forma di resistenza attraverso la sua immaginazione e una vitalità indomabile, elementi che rendono il film un ritratto tanto crudo quanto poetico.

La regista Lynne Ramsay, già acclamata per È solo la fine del mondo e A Beautiful Day, porta sullo schermo l’adattamento del romanzo di Ariana Harwicz, con una sceneggiatura scritta insieme a Enda Walsh e Alice Birch.

La pellicola è stata descritta dalla critica come “brutale ma bellissima”: secondo Damon Wise di Deadline, l’interpretazione di Lawrence potrebbe addirittura valerle una nuova candidatura agli Oscar, forse la quinta della sua carriera.

Prodotto da un team di altissimo profilo, tra cui Martin Scorsese, Andrea Calderwood e gli stessi Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, Die My Love si annuncia come una delle uscite più attese dell’autunno.

Con un mix di dramma psicologico, tensione e intensità interpretativa, il film promette di scuotere il pubblico e di lasciare un segno indelebile nella stagione cinematografica 2025.