3 Finirà la storia tra i due rapinatori?

La storia d’amore tra Denver e Stoccolma potrebbe andare incontro a una vera crisi. Nel corso della prima parte de La casa di carta 5 abbiamo assistito a qualche segnale piuttosto preoccupante nella coppia. I due si sono conosciuti durante la primissima annata dello show Netflix. All’epoca Denver faceva già parte della banda che fece irruzione nella Zecca di Stato mentre Monica (utilizzava ancora il suo vero nome) era la segretaria e l’amante di Arturito. Durante il primo colpo il rapinatore ha iniziato a guardare con occhi diversi il suo ostaggio e di lì a poco è scoppiata la passione.

Ritroviamo i due più affiatati che mai durante la terza parte della serie spagnola. Al termine della rapina alla Zecca infatti i piccioncini sono scappati insieme in giro per il mondo e sono diventati genitori di un bambino, Cincinnati. Tuttavia il padre biologico del bimbo è proprio l’insopportabile Arturito. Il resto è storia. Rio è stato catturato dalla polizia e tenuto in ostaggio per diverso tempo. Per liberarlo il Professore ha orchestrato un secondo grande colpo, quello al Banco di Spagna, in cui sta succedendo qualsiasi cosa. Proprio durante gli ultimi episodi andati in onda i fan hanno notato una vera e propria battuta d’arresto.

La crisi tra Denver e Stoccolma è iniziata proprio a causa dell’ex di lei. Arturo è stato a capo di una rivolta orchestrata dagli ostaggi, che in poco tempo sono riusciti ad accaparrarsi armi e munizioni. L’intervento di Monica è stato provvidenziale perché è riuscita a bloccare Arturo colpendolo con un proiettile. L’uomo ha riportato delle ferite gravissime ed è in pericolo di vita. Qui è iniziata una profonda crisi per la donna, che si è sentita in colpa per aver quasi ammazzato il padre di suo figlio nonché l’unica persona che avrebbe potuto prendersi cura di lui.

Quanto accaduto ha innescato una teoria dei fan, secondo i quali la coppia si scioglierà al termine della serie.

Ecco cosa si legge