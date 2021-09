3 Denver e Manila finiscono insieme?

Denver potrebbe regalare un ultimo colpo di scena durante il finale de La casa di carta. Una delle coppie più amate della serie tv spagnola sta vivendo un primo vero momento di crisi. Parliamo ovviamente del personaggio interpretato da Jaime Lorente e quello di Stoccolma. Una relazione che ha appassionato il pubblico sin dal suo primissimo episodio. Nelle prime due stagioni dello show Daniel era uno dei rapinatori che entrò nella Zecca dello Stato, mentre Monica era la segretaria (e l’amante) di Arturito.

Da carnefice e ostaggio, i due finiscono però per innamorarsi. La coppia scappa insieme in giro per il mondo una volta fuori la Zecca di Stato e decide di tornare insieme alla banda del Professore per aiutarlo a entrare nel Banco di Spagna. Non sono soli però, perché nel frattempo Stoccolma scopre di essere in dolce attesa di un bambino, Cincinnati, del suo ex Arturo. Denver decide però di crescere quel figlio come se fosse suo e i due sembrano più complici che mai. A cambiare tutto però è ancora una volta, indirettamente, Arturito.

Durante la prima parte della quinta annata l’uomo organizza una rappresaglia degli ostaggi e inizia a sparare contro la banda. A intercettarlo è proprio Monica, che lo ferisce gravemente e trascorrerà gli ultimi episodi vittima di un senso di colpa. Un senso di colpa che la allontanerà piano piano da Denver. I fan sono convinti che i due non usciranno mano nella mano dal Banco di Spagna, nonostante entrambi riusciranno a salvarsi. Secondo alcuni, Daniel inizierà invece una relazione con Manila.

Manila ha infatti confessato il suo amore per Denver, ammettendo di avere una cotta per lui sin da quando sono bambini. Nel corso delle ultime puntate i due sono sembrati sempre più complici e hanno lottato fianco a fianco contro i vari nemici. Che ci sia una nuova coppia in arrivo? Intanto i seguaci dello show hanno elaborato altre teorie.

