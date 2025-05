Demi Lovato ha detto sì al fidanzato Jordan Lutes: si è sposata

Demi Lovato e Jordan “Jutes” Lutes si sono sposati! La coppia ha celebrato il matrimonio con una cerimonia in California domenica 25 maggio, come confermato dai neo-sposi a Vogue.

Secondo quanto riportato dalla rivista, Lovato e Lutes si sono detti “sì” intorno alle 16.00 ora locale. Vogue ha avuto in esclusiva il primo sguardo all’abito da sposa firmato Vivienne Westwood indossato dalla popstar.

Dichiarandosi una grande fan di Vivienne Westwood da sempre, la star di Camp Rock ha scelto per la cerimonia nuziale un abito su misura bianco perla, con corpetto a bustier, realizzato in un pesante satin di seta, abbinato ad un velo in stile cattedrale in tulle color avorio.

“Quando pensavo a quale stile di abito volessi, mi ritrovavo spesso a tornare ai modelli di Vivienne, in particolare al modo in cui le sue silhouette valorizzano le curve del corpo e al suo uso dei corsetti. Amo tutto di questo abito.“

Ha dichiarato Demi Lovato.

Per il ricevimento, poi, la sposa si è cambiata e ha indossato un secondo look firmato Westwood: un abito a colonna in satin di seta avorio con un corpetto drappeggiato. Il modello era impreziosito da perle spezzate che scendevano dalla scollatura, secondo quanto riportato da Vogue.

I festeggiamenti, organizzati dalla celebre event planner Mindy Weiss, erano attesissimi dalla coppia. I due avevano reso pubblica la relazione nell’agosto 2022 e si erano fidanzati ufficialmente il 16 dicembre 2023.

“Jordan, NON VEDO L’ORA di sposarti!!” aveva scritto Demi Lovato in un messaggio a Jutes per San Valentino, condividendo su Instagram un romantico servizio fotografico in stile Old Hollywood con il suo allora fidanzato.

“Gli ultimi 3 anni sono stati i migliori della mia vita e tutto questo lo devo a te. Sono ossessionata dal tuo cuore, dal tuo amore e dalla tua luce. Non vedo l’ora di invecchiare insieme a te e di costruire una famiglia. Buon San Valentino all’amore della mia vita. Ti amo, amore mio!!!”

La coppia ha collaborato anche musicalmente. Jutes ha infatti co-scritto tre brani presenti nell’album Holy Fvck di Demi Lovato, che ha raggiunto la posizione numero 7 nella classifica Billboard 200 al momento della sua uscita nel 2022.