Demi Lovato in Camp Rock 3: un indizio fa sospettare un cameo

Camp Rock è pronto a tornare, e con lui anche i Jonas Brothers. Ma l’attenzione dei fan si è concentrata tutta su Demi Lovato, che potrebbe aver lasciato un indizio curioso sul proprio coinvolgimento.

La cantante e attrice, oggi 33enne, ha condiviso il 29 settembre su Instagram una foto direttamente dal set del terzo capitolo della saga. Nello scatto appare seduta sulla classica sedia da set con la scritta Camp Rock 3, con un look casual fatto di jeans e giacca di pelle. Demi Lovato ha accompagnato l’immagine con la didascalia: “This is Me (nella mia era da produttrice)”, un chiaro richiamo alla canzone simbolo del primo film, cantata insieme a Joe Jonas nel 2008.

Ufficialmente, Demi Lovato è entrata nel progetto come produttrice esecutiva. Ma i fan più attenti hanno notato un dettaglio: nella foto i suoi tatuaggi sulle mani, solitamente ben visibili, sono completamente coperti. Un particolare che ha acceso subito le speculazioni: e se Demi avesse girato qualche scena nei panni della sua storica protagonista, Mitchie Torres? La copertura dei tatuaggi, infatti, avrebbe senso solo per esigenze di trucco o continuità narrativa.

Intanto, la conferma ufficiale riguarda la presenza dei Jonas Brothers – Joe, Nick e Kevin – come guest star. La trama di Camp Rock 3 punterà su una nuova generazione di giovani talenti che sognano di aprire i concerti dei Connect 3, tra rivalità, alleanze e storie d’amore inaspettate. Nel cast spiccano Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter e Brooklynn Pitts, oltre a Sherry Cola nel ruolo di Lark.

Tra i personaggi già noti, tornerà Maria Canals-Barrera, che riprenderà il ruolo di Connie Torres, la madre di Mitchie. E questo, per molti fan, è un altro indizio che l’assenza di Demi davanti alla macchina da presa sarebbe davvero difficile da giustificare.

Che si tratti solo di una suggestione o di un segreto ancora ben custodito, una cosa è certa: Camp Rock 3 è già tra i film Disney Channel più attesi degli ultimi anni, e l’ipotesi di rivedere Demi Lovato nei panni che l’hanno lanciata rende l’attesa ancora più elettrizzante.