La reunion del cast di Dawson’s Creek

Una reunion speciale per un obiettivo altrettanto speciale quella del cast di Dawson’s Creek. Il teen drama simbolo dei primi anni 2000 ha accompagnato più generazioni di adolescenti con sei stagioni, 128 episodi e innumerevoli drammi.

Sono trascorsi ormai più di 20 anni dalla fine della serie e il cast, al gran completo, sta per tornare insieme per un evento speciale. James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps parteciperanno a una reunion che si terrà il prossimo 22 settembre a New York.

Nel corso dell’incontro, gli attori saranno chiamati a leggere le battute dell’episodio pilota dello show. Anche a Busy, Kerr e Meredith (interpreti di Audrey, Jack e Andie), che sono arrivati in un secondo momento nella serie, sono state affidate delle battute della prima puntata.

La motivazione per cui avverrà questa reunion è davvero importante. Il cast di Dawson’s Creek ha infatti deciso di ritrovarsi per sostenere James Van Der Beek, inteprete di Dawson, nella sua battaglia contro il cancro e l’associazione F Cancer.

L’attore ha annunciato nel 2024 che il cancro al colon che lo ha colpito è giunto allo stadio 3. Per pagare i suoi trattamenti, Van Der Beek ha anche venduto diversi suoi memorabilia.

“Siamo cresciuti a Capeside e questo è un legame che durerà per tutta la vita. Volevamo riunirci attorno al nostro caro amico James e ricordargli che siamo tutti qui. Lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. E so che i fan di Dawson’s Creek la pensano allo stesso modo“, sono state le parole di Michelle Williams che è anche una delle produttrici dell’evento.

Leggi anche: Dominic McLaughlin e Nick Frost insieme in un nuovo film prima della serie di Harry Potter

“Sono davvero entusiasta di ritrovare James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di Dawson’s Creek per una serata così speciale – sono state le parole del creatore della serie Kevin Williamson – Dawson’s Creek ha cambiato la mia vita. Quella che era iniziata come una storia personale su un giovane e i suoi amici alle prese con le sfide della vita è diventata molto più di quanto avessi mai immaginato. Ha creato un fandom duraturo e un’eredità in tutto il mondo. Sono davvero onorato di farne parte e di sostenere il nostro bellissimo amico James, mentre continuiamo ad affrontare la vita e le sue numerose sfide“.