Chi è David Corenswet, l’attore scelto da James Gunn per interpretare Clark Kent/Superman nel reboot del film su noto supereroe targato DC Universe, dalla sua biografia alle prime pagine del nuovo cinecomic.

Biografia David Corenswet: età, altezza, famiglia e studi

David Packard Corenswet nasce l’8 luglio 1993 a Filadelfia, Pennsylvania. Ha quindi 32 anni di età. Alto 1,93 m, col fisico scolpito ed atletico richiesto per interpretare l’Uomo d’Acciaio, David ha sempre avuto un’educazione improntata sia sulla cultura sia sull’arte. È figlio di John Corenswet, avvocato ed ex attore, e Caroline Packard, avvocato e scrittrice. Ha una sorella maggiore, Amy, anche lei avvocato.

Ha frequentato la prestigiosa Shipley School, un liceo privato della Pennsylvania, prima di iscriversi all’Università della Pennsylvania, che ha poi lasciato per trasferirsi alla Juilliard School di New York. Qui si è diplomato nel 2016, ottenendo un BFA in recitazione, formandosi accanto ad alcuni dei migliori insegnanti di teatro negli Stati Uniti.

David Corenswet: carriera tra TV, cinema e DCU

David ha esordito in teatro e in cortometraggi prima di apparire in serie TV come House of Cards (Netflix, 2018). Il successo è arrivato, poi, con The Politician (2019) e Hollywood (2020), entrambe creazioni di Ryan Murphy per Netflix. Ha poi recitato nel film romantico Linee Parallele e nel prequel horror Pearl, dimostrando una notevole versatilità.

Nel 2022 è stato annunciato come protagonista del nuovo Superman diretto da James Gunn, primo film del nuovo DCU. La sua trasformazione fisica è stata intensa: come riportato da EatingWell, ha assunto fino a 4.500 calorie al giorno per guadagnare circa 18 kg di muscoli. Questo impegno è stato fondamentale per interpretare al meglio un’icona del calibro di Superman.

Vita privata: matrimonio e famiglia

Nonostante sia piuttosto riservato, sappiamo che David Corenswet si è sposato nel 2023 con Julia Best Warner, attrice e sceneggiatrice. L’attore ha conosciuto la moglie in un programma estivo di teatro per giovani. La coppia ha dato il benvenuto a una figlia nel 2024, come riportato da The Sun. I due condividono la loro vita tra Filadelfia, New York e Los Angeles.

Presenza sui social di David Corenswet

David Corenswet mantiene una presenza attiva ma discreta sui principali social network, in particolare su Instagram e X (ex Twitter), dove è seguito da migliaia di fan in tutto il mondo. L’attore utilizza il profilo @davidcorenswet per condividere principalmente contenuti legati al suo lavoro, come foto dai set cinematografici e materiali promozionali.

Tra i contenuti dell’attore più apprezzati dagli utenti ci sono i dietro le quinte del film Superman, le interazioni scherzose con i colleghi del cast e momenti inediti della preparazione al ruolo iconico. In occasione del debutto nelle sale del cinecomic, ha scherzato sui social con Nicholas Hoult, interprete di Lex Luthor, prendendolo bonariamente in giro per un look simile al suo — come riportato da Entertainment Weekly.