Danna Paola sa davvero bene come stuzzicare i fan di Elite. La quarta stagione del teen drama è stata la prima che non ha visto l’attrice e la cantante messicana come protagonista. La sua Lucrecia è infatti partita alla volta di New York al termine della terza annata in compagnia della sua “nemica” Nadia. Complice anche la pandemia, che ha reso impossibile la sua partecipazione anche in veste di guest star, la Paola non è apparsa in neanche uno dei nuovi episodi.

E se Danna tornasse durante le nuove puntate della quinta annata, le cui riprese sono terminate di recente? Un post da lei pubblicato di recente potrebbe darci la risposta che aspettavamo. O almeno questo è ciò che pensano diversi fan dell’attrice. Qualche ora fa la Paola ha postato una gif che ritrae la sua Lu mentre entra in scena con un abito da uomo nella serie Netflix. Nessuna parola ha accompagnato il post in questione e proprio questo ha scatenato le supposizioni dei fan.

Secondo molti questa gif non rappresenterebbe nient’altro che il ritorno in scena di Danna Paola in Elite 5. La maggior parte dei sostenitori ritiene (e spera) che si tratti di un modo originale per annunciare il comeback di Lucrecia nel teen drama. Qualcun altro ritiene che si tratti invece di un annuncio di un nuovo singolo o che si tratti di qualcosa legato al mondo musicale. La stessa musica che, secondo quanto trapelato, è stato il motivo principale che ha provocato l’addio di Danna a Elite.

Quale sarà la verità? Soltanto l’attrice potrà portare luce sul mistero creato. Ma quello di Danna non è l’unico misterioso ritorno legato alla quinta stagione.

Ecco quali sono gli altri rumor