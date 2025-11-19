Daniel Radcliffe rivela di aver scritto una lettera a Dominic McLaughlin, il giovanissimo attore che interpreterà Harry Potter nella nuova serie HBO, in uscita prossimamente.

La lettera di Daniel Radcliffe

Tutti conoscono il nome di Daniel Radcliffe. Il celebre e amato attore è noto per aver interpretato il maghetto Harry Potter nell’iconica saga tratta dai libri di J.K. Rowling. Attualmente, come di certo in molti sapranno, HBO sta lavorando alla serie ufficiale e proprio in queste settimane si stanno svolgendo le riprese della prima stagione, che coprirà il primo capitolo della storia, La pietra filosofale.

Solo nelle ultime ore proprio Daniel Radcliffe è stato ospite di Good Morning America e nel corso della chiacchierata ha rivelato di aver scritto una lettera a Dominic McLaughlin, il giovanissimo attore inglese che vestirà i panni di Harry Potter nel nuovo show in uscita prossimamente. Radcliffe ha anche rivelato che il nuovo volto scelto per interpretare il mago gli ha risposto con un dolcissimo messaggio. Daniel ha poi dichiarato:

“Non voglio essere una presenza ingombrante nella vita di questi bambini, ma volevo solo scrivergli per dirgli: ‘Spero che ti divertirai tantissimo, persino più di quanto mi sia divertito io’. Vedo le foto di lui e degli altri bambini e vorrei solo abbracciarli. Sembrano così piccoli. Li guardo e penso: ‘È pazzesco che io stessi facendo tutto questo a quell’età’. Ma è anche incredibilmente dolce e spero che si stiano divertendo un mondo”.

LEGGI ANCHE: Oceania, arriva il teaser trailer del nuovo live action Disney

Si tratta dunque di un vero e proprio passaggio di testimone. Basti pensare che Dominic McLaughlin ha esattamente la stessa età che Daniel Radcliffe aveva ai tempi delle riprese del primo film di Harry Potter. La serie intanto è già attesissima dai fan di tutto il mondo e senza dubbio in molti stanno aspettando l’arrivo della prima stagione. Attualmente non è ancora stata confermata una data ufficiale, ma secondo le voci di corridoio lo show potrebbe andare in onda nel 2027.