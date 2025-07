Non ti ricordi come finisce la prima stagione di DanDaDan? Ecco il riassunto dell’ultima puntata e cosa succede a Momo e Okarun

Come finisce la prima stagione di The DanDaDan? Un riepilogo dettagliato del finale per prepararsi all’uscita della seconda stagione della serie anime.

Come finisce la prima stagione di DanDaDan?

Il dodicesimo e ultimo episodio della prima stagione di DanDaDan, intitolato “Alla casa infestata!“, si conclude con un cliffhanger che ha lasciato molti spettatori con il fiato sospeso.

In questo episodio, i protagonisti Okarun, Momo Ayase e Jiji Enjōji si recano nella casa di Jiji, che pare sia infestata da spiriti malvagi.

Momo si dirige alle terme locali per rilassarsi. La ragazza, ignara del fatto che le terme sono miste, si trova in una situazione inquietante con alcuni uomini della famiglia Kito, che mostrano un comportamento inappropriato nei suoi confronti. L’episodio si conclude con Momo pronta a confrontarsi con questa situazione, lasciando gli spettatori in attesa di come si risolverà la vicenda.

Nel frattempo, Okarun e Jiji esplorano la casa di Jiji, scoprendo una stanza nascosta con rotoli enigmatici, con disegnato un occhio.

In tutto questo, i nostri protagonisti non hanno ancora ritrovato il secondo testicolo d’oro sottratto a Okarun. Continua quindi la loro ricerca.

Inoltre, la decisione di interrompere la stagione con un cliffhanger così intenso e affrettato ha lasciato molti spettatori insoddisfatti, soprattutto considerando che la seconda stagione uscirà il 3 luglio 2025, e l’ultima puntata della prima è uscita a dicembre 2024.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La seconda stagione di DanDaDan promette di approfondire ulteriormente le storie dei protagonisti e di esplorare i misteri lasciati irrisolti nella prima stagione. Con l’introduzione della casa maledetta e la rivelazione di segreti legati alla famiglia di Jiji, gli spettatori possono aspettarsi sviluppi intriganti e nuovi colpi di scena.

Okarun e Momo continueranno ad affrontare alieni e mostri, che li perseguiteranno anche nei prossimi episodi.

Inoltre, la dinamica tra Okarun, Momo e Jiji sarà probabilmente messa alla prova, con possibili conflitti e alleanze che potrebbero evolversi nel corso della nuova stagione.

Gli episodi debuttano su Netflix, Crunchyroll e Amazon dal 3 luglio 2025.