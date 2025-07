Scopriamo insieme quando escono gli episodi di DanDaDan 2 stagione su Netflix: date e calendario dei prossimi in arrivo

Ora che la stagione 2 dell‘anime DanDaDan ha debuttato in streaming su Netflix, scopriamo quando escono tutti gli episodi sulla piattaforma.

DanDaDan 2 è in streaming su Netflix

Il 3 luglio 2025 è stata rilasciata la prima puntata di DanDaDan su Netflix. Per questo contenuto la piattaforma ha optato per un rilascio settimanale degli episodi e quindi a oggi non sono ancora tutti disponibili.

L’anime è un adattamento del popolare omonimo manga, la cui trama parla di Momo Ayase, una liceale che crede nell’esistenza degli spiriti, e Ken Takakura, suo compagno di scuola convinto dell’esistenza degli alieni. Dopo aver visto Ken vittima di bullismo per le sue credenze, Momo decide di aiutarlo.

I due si confidano le rispettive convinzioni sovrannaturali, ma nessuno crede all’altro, quindi scommettono per dimostrare chi abbia ragione. Momo visita un ospedale abbandonato, presunto luogo di apparizioni aliene, mentre Ken esplora una galleria infestata da spiriti. Entrambi scoprono che sia alieni che spiriti esistono, e si ritrovano coinvolti in una disputa cosmica tra le due fazioni.

In Italia la serie arriva sia in versione sottotitolata che doppiata su Netflix e Crunchyroll. Inoltre è disponibile con solo i sottotitoli italiani da Yamato Video sul canale Anime Generation di Prime Video.

Quando escono gli episodi di DanDaDan 2 su Netflix

Netflix accoglie in streaming gli episodi di DanDaDan 2 stagione, ma quando escono? Le puntate debuttano settimanalmente, ogni giovedì pomeriggio fino a dicembre. Di seguito troverete tutti i titoli non appena disponibili con le rispettive date di uscita in italiano: