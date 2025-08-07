Tutto su Damiano Gavino, interprete di Manuel Ferro in Un Professore: la sua biografia, carriera tra televisione e cinema, vita privata e attività sui social.

Damiano Gavino biografia: età e altezza

Damiano Gavino è nato a Roma il 16 novembre 2001, sotto il segno dello Scorpione. È un attore italiano di 23 anni (nel 2025), con un grande talento anche in campo musicale. È alto circa 1 metro e 80 e ha una sorella, Lea, che fa l’attrice.

Cresciuto nella capitale, Damiano ha mostrato sin da piccolo un forte interesse per le arti, in particolare per la musica. Sin da piccolo suona, infatti, chitarra e batteria. Dopo le scuole medie, si è iscritto al liceo musicale, dove ha studiato anche contrabbasso e pianoforte.

Dopo il diploma, si è iscritto all’università, facoltà Scienze della comunicazione, ma, parlando con Vanity Fair, ha rivelato che non era felice. Per sua fortuna, si è presentata l’opportunità di Un Professore, grazie alla spinta della sorella.

Damiano non ha mai studiato recitazione. L’attore ha dichiarato di aver paura di perdere l’istinto. Solo una volta ha preso parte ad un workshop a Napoli, ma non esclude la possibilità di seguirne altri. Il suo debutto sullo schermo è avvenuto poco dopo la maturità.

Carriera di Damiano Gavino: i ruoli chiave tra TV e cinema

Il suo esordio artistico significativo avviene nel 2021 con Un Professore, al fianco di Nicolas Maupas. Grazie all’interpretazione di Manuel Ferro nella fiction Rai, ha ottenuto grande notorietà, conquistando il grande pubblico.

Nel 2023 recita in Shake, una reinterpretazione moderna di Otello, nel ruolo di Leonardo. Ottiene, poi, il ruolo da protagonista del film Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek, interpretando Enea Monti.

Guadagna il Ciak d’Oro come Rivelazione dell’Anno nel 2023, oltre ad altri riconoscimenti prestigiosi nel 2024. Prossimamente lo vedremo nel film tratto dal manga Prophecy, in cui interpreta Giona.

Vita privata: Damiano Gavino è fidanzato?

Damiano Gavino mantiene un profilo discreto, ma sappiamo che non è single: è fidanzato con Virginia, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo, che svolge l’attività di interior designer.

L’attore, inoltre, è molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sorella Lea Gavino, attrice nota per il ruolo di Viola in Skam Italia. In passato ha anche giocato a calcio, ma ha dichiarato che non era abbastanza bravo per costruirci una carriera.

Presenza sui social: cosa condivide con i suoi follower

Damiano Gavino è attivo su Instagram, dove il suo profilo ufficiale, @damianogavino, conta oltre 217 mila follower. In realtà non ne fa un utilizzo frequente. I suoi post alternano scatti professionali legati ai progetti che lo vedono protagonista e momenti più personali, che raccontano piccoli frammenti della sua quotidianità, come passeggiate o viaggi.

Nonostante la visibilità crescente, Gavino pare abbia scelto di non esporsi troppo sui social, ma condividendo ciò che realmente lo rappresenta. Attorno a lui si è creata una community affezionata e rispettosa, alimentata anche da diversi fan account che si dedicano a raccontare la sua carriera e le sue apparizioni pubbliche. La sua presenza social, dunque, non è invadente ma ben calibrata.

Damiano Gavino è presente anche su X (ex Twitter) con l’account ufficiale @DamianoGavino, anche se la sua attività sulla piattaforma è ancora più limitata di quella su Instagram. Fino ad oggi ha sfruttato il profilo principalmente per commentare Un Professore.